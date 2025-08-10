МЗС України відреагувало на антиукраїнську заяву прем’єра Словаччини Роберта Фіцо

Міністерство закордонних справ України відреагувало на антиукраїнську заяву Прем'єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо, звинувативши його у відверто образливій риториці та нерозумінні причин російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

У заяві МЗС наголошується, що після понад трьох років повномасштабного російського вторгнення, прем'єр-міністр Словаччини «так і не усвідомив справжніх причин цього злочинного вторгнення, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором».

МЗС застерігає Фіцо від використання «недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви». У відомстві додали, що така легковажність ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу.

«Заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України. Тому своїми заявами пан Фіцо ображає і власний народ», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Словаччина не підтримає ініціативу REPowerEU, яка передбачає відмову країн Європейського Союзу від постачання російського газу з 1 січня 2028 року. Про це прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо повідомив у листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, передає «Главком» із посиланням на його допис у соціальній мережі Х.

Очільник уряду зазначив, що запропоновані Єврокомісією зміни негативно вплинуть на словацькі домогосподарства та економіку, а також послаблять конкурентоспроможність усього Європейського Союзу.