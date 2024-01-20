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На акції протесту в Німеччині виходять десятки тисяч людей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На акції протесту в Німеччині виходять десятки тисяч людей
У Гамбурзі акцію протесту 19 січня перервали через надто велику кількість учасників
фото: epd-bild/picture alliance

20 січня у Німеччині заявлено проведення 90 демонстрацій та мітингів

19 січня в Гамбурзі, Єні, Кілі та інших містах Німеччини тисячі людей вийшли на демонстрації. Приводом для протестів стала участь представників правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» у зустрічі правих екстремістів, про яку на початку січня повідомило видання Correctiv. Учасники зустрічі обговорювали ідею так званої реміграції, по суті - примусу мільйонів іноземців та громадян ФРН із міграційним корінням залишити країну. На тлі цього по всій Німеччині вже понад тиждень відбуваються мітинги проти правого екстремізму, а також проти АдН, пише DW.

У Гамбурзі акцію протесту 19 січня перервали через надто велику кількість учасників, повідомляє агенція dpa. Організатори заходу – представники організації «Підприємці без кордонів» – заявляли, що на нього вийшли 130 тисяч осіб, але пізніше уточнили, що їх було близько 80 тисяч.

Поліція, у свою чергу, повідомила, що демонстрантів було близько 50 тисяч. У мітингу під девізом «Гамбург піднімається – разом проти правого екстремізму та неонацистських мереж» серед інших брав участь бургомістр Петер Ченчер. «Послання АдН та її мережам таке: ми – більшість, і ми сильні, тому що ми єдині і сповнені рішучості захистити нашу країну», – цитує Ченчера dpa.

На 20 січня по всій Німеччині заявлено про проведення близько 90 акцій протесту проти правоекстремізму. Демонстрації та мітинги відбудуться, зокрема, у Нюрнбергу, Франкфурті-на-Майні, Магдебурзі, Дортмунді, Ганновері.

Участь представників «Альтернативи для Німеччини» у зустрічі правих радикалів здійняла у ФРН хвилю дебатів щодо можливості заборони діяльності АдН. Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскія Ескен заявила, що «демократія сама собі риє могилу», адже АдН, як і інші партії, отримує фінансування з державного бюджету, а її депутати в парламентах різного рівня - солідні зарплати.

Ескен закликала федеральне та земельні відомства з охорони конституції зібрати докази того, що діяльність АдН є антиконституційною, і порушити справу про заборону партії. Колега Ескен з СДПН, колишній голова Бундестагу Вольфґанґ Тірзе підтримав цей заклик і нагадав, що у Тюрингії, Саксонії та Саксонії-Ангальт організації АдН уже визнані правоекстремістськими.

Проте низка політиків та експертів виступають проти заборони АдН. На думку колишнього голови Федерального конституційного суду Німеччини Ганса-Юрґена Папіра, такий позов був би лише на руку правим популістам, адже АдН має високий рейтинг підтримки серед потенційних виборців (22%), поступаючись лише консервативному блоку ХДС/ХСС.

Лідер консерваторів Фрідріх Мерц вважає, що можливий процес у справі про заборону АдН триватиме багато років і може «тільки зміцнити її у ролі мучениці».

Теги: Німеччина протест партії

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