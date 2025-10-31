Після вбивства Кірка високопосадовці адміністрації Трампа переїхали на військові бази

Наразі на базах проживають щонайменше шість посадовців, серед них – держсекретар США Марко Рубіо та міністр війни Піт Гегсет

Після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка кілька високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа були змушені тимчасово переїхати на військові бази у Вашингтоні. Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела, інформує «Главком».

За даними видання, наразі на базах проживають щонайменше шість посадовців, серед них – держсекретар США Марко Рубіо, міністр війни Піт Гегсет, міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем та старший радник Трампа зі стратегічних питань Стівен Міллер.

Джерела зазначають, що переїзд був зумовлений не лише потребою у безпеці після резонансного вбивства, а й необхідністю уникнути можливих протестів.

Крісті Ноем залишила приватну квартиру після того, як Daily Mail оприлюднило адресу її помешкання, і оселилася на базі Анакостіа-Боллінг. Марко Рубіо та Піт Гегсет переїхали на Форт Макнейр, а міністр армії Деніел Дрісколл –на базу Маєр-Гендерсон-Холл.

Ще один високопосадовець адміністрації, ім’я якого не розкривають з міркувань безпеки, також був змушений покинути приватне житло після загибелі Кірка.

За інформацією The Atlantic, через зростання попиту на житло на військових базах у столиці виник дефіцит місць. Зокрема, команда директорки Національної розвідки Тулсі Габбард не змогла поселитися на базі через відсутність вільних помешкань, повідомив колишній американський чиновник.

Як відомо, замах на Кірка було скоєно 10 вересня. Того дня активіст виступав у кампусі університету у штаті Юта. Під час заходу у чоловіка вистрілили з відстані близько 180 метрів та потрапили у шию. Його негайно госпіталізували, але Кірк не вижив.

Через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного – 22-річного студента Тайлера Робінсона. Прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Пізніше президент США Дональд Трамп на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що Кірк мав усі шанси стати наступним господарем Білого дому.

Цікаво, що підозрюваний у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam.

Нагадаємо, у неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику.