Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після вбивства Кірка високопосадовці адміністрації Трампа переїхали на військові бази

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Після вбивства Кірка високопосадовці адміністрації Трампа переїхали на військові бази
Держсекретар США Марко Рубіо переїхав на Форт Макнейр
фото: The White house/Facebook

Наразі на базах проживають щонайменше шість посадовців, серед них – держсекретар США Марко Рубіо та міністр війни Піт Гегсет

Після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка кілька високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа були змушені тимчасово переїхати на військові бази у Вашингтоні. Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела, інформує «Главком».

За даними видання, наразі на базах проживають щонайменше шість посадовців, серед них – держсекретар США Марко Рубіо, міністр війни Піт Гегсет, міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем та старший радник Трампа зі стратегічних питань Стівен Міллер.

Джерела зазначають, що переїзд був зумовлений не лише потребою у безпеці після резонансного вбивства, а й необхідністю уникнути можливих протестів.

Крісті Ноем залишила приватну квартиру після того, як Daily Mail оприлюднило адресу її помешкання, і оселилася на базі Анакостіа-Боллінг. Марко Рубіо та Піт Гегсет переїхали на Форт Макнейр, а міністр армії Деніел Дрісколл –на базу Маєр-Гендерсон-Холл.

Ще один високопосадовець адміністрації, ім’я якого не розкривають з міркувань безпеки, також був змушений покинути приватне житло після загибелі Кірка.

За інформацією The Atlantic, через зростання попиту на житло на військових базах у столиці виник дефіцит місць. Зокрема, команда директорки Національної розвідки Тулсі Габбард не змогла поселитися на базі через відсутність вільних помешкань, повідомив колишній американський чиновник.

Як відомо, замах на Кірка було скоєно 10 вересня. Того дня активіст виступав у кампусі університету у штаті Юта. Під час заходу у чоловіка вистрілили з відстані близько 180 метрів та потрапили у шию. Його негайно госпіталізували, але Кірк не вижив.

Через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваного – 22-річного студента Тайлера Робінсона. Прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Пізніше президент США Дональд Трамп на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що Кірк мав усі шанси стати наступним господарем Білого дому.

Цікаво, що підозрюваний у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam.

Нагадаємо, у неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику. 

Теги: Піт Гегсет Марко Рубіо Daily Mail США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Друге дихання РФ – нові виклики для НАТО
У Росії відкрилося друге дихання
6 жовтня, 15:25
США виводять війська з Європи
США виводять війська з Європи
Вчора, 17:04
Трамп: У нас є Закон про повстання не просто так. Якби люди гинули, а суди чи губернатори нас стримували – звісно, я б це зробив
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга
8 жовтня, 03:26
Зеленський: Найголовніше зараз – це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі
Зеленський обговорив з європейськими партнерами зустріч з Трампом
18 жовтня, 03:43
Зеленський анонсував контракт на 25 систем ППО Patriot після візиту до США
«Дуже хороша новина». Зеленський повідомив про ключовий результат візиту до США
20 жовтня, 10:00
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
19 жовтня, 04:31
За словами Левітт, Трамп і його адміністрація продовжать докладати зусиль та «посилено» працювати для завершення війни
Терпіння США щодо війни в Україні вичерпується – Білий дім
18 жовтня, 18:58
Канада пропонує хороші умови для тих, хто бажає переїхати
Найбажаніші країни для переїзду у світі: рейтинг
28 жовтня, 13:35
Венс: Іноді ядерний арсенал потрібно перевіряти, щоб переконатися, що він справний і працює належним чином
Венс: США виступають за відновлення ядерних випробувань
Вчора, 23:52

Політика

Після вбивства Кірка високопосадовці адміністрації Трампа переїхали на військові бази
Після вбивства Кірка високопосадовці адміністрації Трампа переїхали на військові бази
Венс: США виступають за відновлення ядерних випробувань
Венс: США виступають за відновлення ядерних випробувань
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
Росія відновила військові рейси до Сирії після повалення режиму Асада – Bloomberg
Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа
Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа
Президент Туреччини і німецький канцлер посварилися через Газу
Президент Туреччини і німецький канцлер посварилися через Газу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua