Американський президент може прийняти українського лідера у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп планує прийняти українського лідера Володимира Зеленського у Вашингтоні в п'ятницю, 17 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головного кореспондента FT у Києві Крістофера Міллера.

«Це відбудеться після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж ракет Tomahawk і шляхи завершення війни Росії, а також на тлі початку тижневих переговорів української делегації з американськими колегами у Вашингтоні», – написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив переконання, що диктатор Володимир Путін зрештою буде змушений завершити війну проти України, оскільки продовження бойових дій обернеться для нього погано. Американський президент також наголосив, що війна, яка триває вже понад три роки, «не мала б відбутися».

Як повідомлялося, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вкрай занепокоєна можливістю постачання Україні американських далекобійних ракет «Томагавк» (Tomahawk). При цьому він наголосив, що це озброєння нібито не зможе змінити ситуацію на лінії фронту.

До слова, президент України Володимир Зеленський знову повідомив, що поспілкувався із президентом США Дональдом Трампом. Глава держави запевнив, що «теж була дуже продуктивна розмова».