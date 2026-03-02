Великобританія планує залучити українців для збиття іранських безпілотників

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що країна хоче залучити українських фахівців для посилення протиповітряної оборони країн Перської затоки

Велика Британія погодилася надати Сполученим Штатам доступ до своїх військових баз для здійснення оборонних ударів по іранських ракетних об’єктах. Про це пише «Главком» із посиланням на Clash Report.

Прем’єр-міністр Кір Стармер повідомив, що Лондон задовольнив відповідний запит США, аби знищити іранські ракети та пускові установки безпосередньо в місцях їхнього зберігання. За його словами, це необхідно для захисту цивільного населення та запобігання ударам по країнах регіону, які не є сторонами конфлікту.

Водночас британський уряд наголосив, що країна не приєднуватиметься безпосередньо до американських атак. Роль Британії обмежиться наданням інфраструктури та підтримкою союзників. За словами Стармера, знищення загрози в її джерелі є єдиним способом зупинити іранські ракетні пуски та захистити британських громадян.

Окремо глава британського уряду повідомив про наміри Лондона залучити українських фахівців для посилення протиповітряної оборони країн Перської затоки. Планується, що експерти з України допомагатимуть партнерам збивати іранські дрони. Наразі ситуація навколо можливих ударів залишається напруженою і може мати суттєві наслідки для безпеки на Близькому Сході.

Раніше Німеччина, Велика Британія та Франція заявили, що домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та іншими регіональними союзниками у відповідь на ракетні атаки Ірану по всьому Близькому Сходу, опублікувавши спільну заяву, в якій засудили дії Тегерана.

Лідери трьох європейських країн заявили, що вони «шоковані невибірковими та непропорційними ракетними атаками, здійсненими Іраном проти країн регіону», йдеться у сьогоднішній заяві.

Нагадаємо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.