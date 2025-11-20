Головна Світ Політика
На місцевих виборах у Данії перемогли двоє кандидаток українського походження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На місцевих виборах у Данії перемогли двоє кандидаток українського походження
До місцевої ради комуни Фаврсґов пройшла педагог Ганна Лінхард від консервативної партії Konservative Folkeparti. Леся Гаврилюк перемогла у виборах ради Вестгіммерландс від Соціал-демократів (Socialdemokratiet)
Балотуватися і голосувати на муніципальних виборах у Данії мають право й громадяни України, які легально більше 4 років знаходяться у цій країні та мінімум 3 місяці проживають у муніціпалітеті, де балотуються

У Данії відбулися муніципальні та регіональні вибори 18 листопада. У результаті – двоє кандидаток українського походження обрано в муніципальні ради. Загалом на виборах балотувалося 11 вихідців з України. Про це повідомляє громадська ініціатива «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком», з посиланням на Асоціацію українців Данії.

До місцевої ради комуни Фаврсґов пройшла педагог Ганна Лінхард від однієї з найстаріших партій – консервативної партії Konservative Folkeparti. Леся Гаврилюк перемогла у виборах ради Вестгіммерландс від Соціал-демократів (Socialdemokratiet) – партії премʼєрки Метте Фредеріксен, яка є наразі найбільшою партією у данському парламенті.

Леся Гаврилюк понад 10 років живе і балотувалася в регіоні, де порівняно з кількістю населення проживає найбільше українців. В її комуні – 307 громадян України з правом голосу. Вона приїхала до Данії працювати у сільському господарстві, потім у прибиранні, а зараз є організаторкою міжнародної робочої сили в Північній Ютландії у профспілці 3F – найбільшій в Данії, що захищає права працівників у транспорті, будівництві, сільському господарстві, сфері послуг та інших галузях.

«Я вирішила балотуватись, тому що хочу, щоб у нашій комуні кожна людина – незалежно від національності, мови чи професії – мала можливість бути почутою та включеною в місцеве життя. Українці – важлива група в нашій комуні. Я планую підтримувати їх у доступі до інформації, участі в місцевих процесах та інтеграції. Але моя робота спрямована на те, щоб жодна міжнародна спільнота не була ізольована чи забута», – розповідає Леся Гаврилюк.

Українці висувалися від данських партій, які представляли у місцях свого проживання. Понад половина кандидатів було від найбільшої ліберальної партії Venstre.

«У виборах брали участь українці, які вже були задіяні у політичному житті як волонтери, також громадські діячі або українці, які працюють в бізнесі. Всі кандидати жили в Данії ще до повномасштабного вторгнення. Вони інтегрувалися, хочуть бути корисними для своєї комуни і деякі бачать себе як політичних діячів. Участь у муніципальних виборах – це перший крок в їхній політичній кар’єрі. Повномасштабне вторгнення вплинуло на те, що більше українців хочуть брати участь у виборах. Ми, як Асоціація українців Данії, інформуємо і спонукаємо українців голосувати і йти політику», – розповідає голова Асоціації українців Данії Олексій Копилов.

Кандидати українського походження на муніципальних виборах в Данії
Кандидати українського походження на муніципальних виборах в Данії
Балотуватися і голосувати на муніципальних виборах у Данії мають право й громадяни України, які легально більше 4 років знаходяться у цій країні та мінімум 3 місяці проживають у муніципалітеті, де балотуються. Мати данське громадянство як для виборців, так і для кандидатів на муніципальних виборах – не є обов’язковою умовою. 

Наразі в Данії проживає 54 тис. українців. До повномасштабного вторгнення в цій країні перебувало 16 тис. українців.

