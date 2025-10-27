Головна Світ Політика
Стали відомі результати парламентських виборів в Аргентині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Партія президента Мілея укріпила свої позиції завдяки цій перемозі
фото: Reuters

Партія президента Мілея здобуває перемогу на проміжних виборах, що забезпечує йому підтримку США

Партія аргентинського президента Хав'єра Мілея здобула перемогу на проміжних виборах, що дозволяє йому продовжити свою економічну реформу та зберегти підтримку США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За результатами виборів, партія Мілея La Libertad Avanza отримала 41,5% голосів у провінції Буенос-Айрес, що стало свідченням значного політичного зсуву в країні, оскільки ця провінція довгий час була політичним осередком пероністів.  Усього партія здобула 64 місця в Палаті депутатів, що суттєво посилює її позиції в парламенті.

Reuters пише, що ця перемога є не лише важливою для внутрішньої політики, але й стала сигналом для міжнародних партнерів, зокрема для США, які нещодавно надали Аргентині фінансову допомогу в обсязі до $40 млрд, включаючи валютний своп на $20 млрд.

Згідно з твердженнями експертів, завдяки перемозі на виборах Мілей зміцнив свої позиції, отримавши необхідний мандат для захисту своїх реформ в Конгресі, а також забезпечив можливість для подальших економічних змін, зокрема через потенційні альянси з іншими політичними силами.

Очікується, що результат виборів позитивно вплине на ринки, зокрема на облігації та акції, що можуть зрости в понеділок після відкриття ринків. Аналітики також прогнозують девальвацію аргентинського песо, оскільки знецінення валюти є частиною планів Мілея для боротьби з інфляцією.

Як відомо, Хав’єр Мілей очолив країну близько двох років тому обіцяючи врятувати економіку, знищити інфляцію, провести рішучі реформи та боротися з елітами. Спочатку його жорстка економічна політика дала результати: тризначна інфляція почала падати, викликавши схвалення міжнародних економістів і політиків, зокрема президента США Дональда Трампа.

Проте в останні тижні так звана революція Мілея дала збій. Сумніви щодо його політичного майбутнього налякали ринки і спричинили різкий розпродаж аргентинського песо, через що уряд змушений був витратити обмежені міжнародні резерви, щоб стримати валютний відтік.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть скоротити фінансову допомогу Аргентині, якщо лібертаріанець Хав'єр Мілей програє на виборах.

Теги: Аргентина перемога вибори

