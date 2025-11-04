Президент Сербії оголосив про дострокові парламентські вибори на тлі протестів
Конкретну дату встановить компетентна установа відповідно до Конституції
Президент Сербії Александар Вучич оголосив про проведення дострокових парламентських виборів, що є реакцією на численні протести в країні, спричинені трагедією на залізничному вокзалі в Новому Саді. Вибори відбудуться раніше за очікувану дату – кінець 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Srbija Danas.
Вучич зазначив, що влада вирішила прислухатися до вимог протестуючих і організувати вибори до визначеного терміну. «Ми поважаємо вимоги блокувальників і задовольняємо їх прохання про дострокові вибори», – сказав президент, додавши, що конкретну дату встановить компетентна установа відповідно до Конституції.
Раніше ми писали, що у Сербії відбулася серйозна ескалація політичної кризи – антиурядові протести проти президента Александра Вучича переросли у прямі сутички з його прихильниками. Це сталося після понад дев’яти місяців безперервних акцій протесту.
Студентські протести в Сербії почалися ще в листопаді минулого року після обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому-Саді, внаслідок чого загинули 16 людей. Трагедія спричинила хвилю звинувачень у корупції та нецільовому використанні коштів під час реалізації державних інфраструктурних проєктів.
Нагадаємо, чинний президент Сербії Александар Вучич, який керує країною з 2017 року, більше не збирається переобиратися на новий термін.
