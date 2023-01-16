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Встановлено особу російського пілота, який ймовірно випустив ракету по будинку в Дніпрі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Встановлено особу російського пілота, який ймовірно випустив ракету по будинку в Дніпрі
фото з відкритих джерел

Риков також бомбардував мирних людей у Сирії

OSINT-аналітики встановили ім'я російського пілота, який випустив крилату протикорабельну ракету Х-22 про дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Про це йдеться в Telegram-каналі.

Повідомляється, що 14 січня пуск ракети здійснив літак ТУ-22М3 RF-94142 з бортовим номером 42 та позивним «Червоний». Керує цим літаком Валерій Риков, підполковник армії РФ. Саме цей чоловік, ймовірно, винен у загибелі 40 людей у Дніпрі.

Зазначається, що Риков не вперше потрапляє у поле зору осінтерів. Зокрема він відзначився під час війни у Сирії – тоді він бомбардував мирних сирійців.

Аналітики опублікували повну інформацію про росіянин: де він проживає, який автомобіль має і на який номер телефону йому можна зателефонувати. Крім того оприлюднено дані родичів російського убивці: дружини та сина.

Раніше СБУ опублікували імена осіб, причетних до цього злочину.

Нагадаємо, що під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя,їхні діти дивом вижили.

Також, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону. 

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди. В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Теги: окупанти Дніпро війна ЗСУ літак

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