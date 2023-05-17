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У Кремлі назріває розкол, Путін втрачає владу – Буданов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Кремлі назріває розкол, Путін втрачає владу – Буданов
фото з відкритих джерел

 Очільник розвідників вважає, що керівництво РФ все ще повністю тримає контроль над діяльністю всієї своєї системи

У російській владі доволі серйозний розкол щодо війни в Україні. Таке розходження позицій для Росії в принципі не притаманно. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову.

«Взагалі, те що є елітами Росії. Треба розуміти, що там вежі Кремля, але це кланова система. Абсолютна, переважна більшість проти... З часом все це проявиться», – переконаний Буданов.

Він додав, що каструля, яка накрита кришкою, «скоро зірветься».

Також очільник розвідників вважає, що керівництво РФ все ще повністю тримає контроль над діяльністю всієї своєї системи. А ось самостійних гравців, які б могли скласти конкуренції, у російській моделі нереальні.

Нагадаємо, лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман у колонці виданню The New York Times написав, що президент Російської Федерації став «найнебезпечнішим дурнем у світі», який не може ні перемогти Україну, ні програти, ні зупинитися, стверджує Фрідман. Він пише, що в Кремлі вірили у свій план швидкого захоплення України, тому навіть не думали про підготовку плану Б. Це робить війну, яку розпочала РФ, однією з найбезглуздіших в історії.

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Теги: Міноборони путін президент Кирило Буданов

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