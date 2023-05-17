У Кремлі назріває розкол, Путін втрачає владу – Буданов
Очільник розвідників вважає, що керівництво РФ все ще повністю тримає контроль над діяльністю всієї своєї системи
У російській владі доволі серйозний розкол щодо війни в Україні. Таке розходження позицій для Росії в принципі не притаманно. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову.
«Взагалі, те що є елітами Росії. Треба розуміти, що там вежі Кремля, але це кланова система. Абсолютна, переважна більшість проти... З часом все це проявиться», – переконаний Буданов.
Він додав, що каструля, яка накрита кришкою, «скоро зірветься».
Також очільник розвідників вважає, що керівництво РФ все ще повністю тримає контроль над діяльністю всієї своєї системи. А ось самостійних гравців, які б могли скласти конкуренції, у російській моделі нереальні.
Нагадаємо, лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман у колонці виданню The New York Times написав, що президент Російської Федерації став «найнебезпечнішим дурнем у світі», який не може ні перемогти Україну, ні програти, ні зупинитися, стверджує Фрідман. Він пише, що в Кремлі вірили у свій план швидкого захоплення України, тому навіть не думали про підготовку плану Б. Це робить війну, яку розпочала РФ, однією з найбезглуздіших в історії.
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