Російські та китайські літаки залетіли на Аляску: Пентагон відреагував

Ллойд Остін: «перший раз, коли ми бачимо, що ці дві країни літають разом подібним чином. Я думаю, що найближча точка зближення була приблизно за 200 миль від нашого узбережжя»

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що російські та китайські бомбардувальники, які цього тижня наблизилися до узбережжя Аляски на відстань 200 миль, вперше спільно пролетіли так близько до території США. Про це пише видання Politico..

Видання пише, що безпрецедентні навчання змусили США і Канаду задіяти винищувачі F-35, F-16 і F-18 для стеження за бомбардувальниками.

«Перехоплення, про яке Norad оголосило в середу ввечері, ознаменувало «перший раз, коли ми бачимо, що ці дві країни літають разом подібним чином. Я думаю, що найближча точка зближення була приблизно за 200 миль від нашого узбережжя», – заявив Остін.

Політ викликав тривогу у Вашингтоні та Оттаві у зв'язку з тим, що Пекін і Москва знайшли новий спосіб працювати разом настільки близько до Північної Америки. Остін сказав, що бомбардувальники відстежували протягом більшої частини їхнього польоту, і «це не стало для нас сюрпризом».

Зазначається, що хоча російські літаки нерідко перетинають повітряний простір США в районі Аляски, спільний політ демонструє дедалі більш наполегливий Китай і його військові відносини з Росією, що розширюються. Політ відбувся всього за кілька годин до того, як президент Джо Байден мав виступити зі зверненням до нації.

У четвер офіційний представник Міністерства оборони Китаю Чжан Сяоган заявив журналістам у Пекіні, що цей політ став восьмим "спільним повітряним стратегічним патрулюванням», проведеним двома країнами з 2019 року, і що ці навчання «не спрямовані проти будь-якої третьої сторони, відповідають міжнародному праву та практиці і не пов'язані з поточною міжнародною та регіональною ситуацією».

«Ці відносини викликають у нас занепокоєння головним чином тому, що ми занепокоєні тим, що Китай надає підтримку незаконній і непотрібній війні росії проти України», – сказав Остін. Він додав: «Ми бачили свідчення цього, і ми сподіваємося, що в майбутньому це припиниться, але подивимося, що станеться і як розвиватимуться ці відносини».

Кожна збірна матиме одного або двох прапороносців. Стяг України нестиме колишня третя ракетка світу та бронзова призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна. Вона стане третьою жінкою в історії вітчизняного спорту в цій ролі після плавчині Яни Клочкової та стрільчині Олени Костевич.

Як повідомлялося, американські та канадські винищувачі перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків.