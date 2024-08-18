Стало відомо, коли Росія може контратакувати в Курській області

Західні аналітики припускають, що росіяни можуть контратакувати ЗСУ на Курщині наприкінці жовтня

Західні аналітики сходяться на думці, що українці не захочуть намагатися утримати всі позиції, які вони захопили

Збройні сили України продовжують операцію в Курській області Росії. Проте росіяни можуть контратакувати тут наприкінці жовтня. Про це пише британська газета The Sunday Times. Західні аналітики сходяться на думці, що українці не захочуть намагатися утримати всі позиції, які вони захопили.

«Наразі це успіх для Зеленського та ганьба для російських військових, які вже втратили 15 000 бронетехніки та 6 000 танків і були змушені застосовувати старі танки Т-54, 70-річну модель, списану понад 40 років тому», – пише видання.

Із огляду на ймовірність перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США в листопаді, команда прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та високопоставлені особи з минулого британського уряду, включаючи Бориса Джонсона, намагаються зміцнити підтримку України.

«Демократії не повинні зупинятися ні перед чим, щоб забезпечити перемогу свободи. Ми не можемо просто сподіватися, що Україна переможе Росію, ми також повинні надати кошти», – заявив колишній міністр внутрішніх справ Великої Британії Грант Шаппс.

Раніше росіяни заявили, що ЗСУ знищили ще один міст на Курщині.

Також повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині.