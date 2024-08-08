У Курській області закрито низку залізничних вокзалів через бойові дії

Вокзали на станціях Суджа, Кореневе та Псел тимчасово закрито для пасажирів

Усі три вокзали розташовані за кілька кілометрів від кордону з Україною

Московська залізниця, одна з територіальних філій компанії РЖД («Російські залізниці»), повідомила про закриття для пасажирів трьох вокзалів на території Курської області. Про це повідомляє пресслужба залізниці.

Зокрема, вокзали на станціях Суджа, Кореневе та Псел тимчасово закриті для пасажирів.

Варто зазначити, що усі три станції розташовані за кілька кілометрів від кордону з Україною, де тривають бойові дії. Генеральний штаб Збройних Сил України не коментує події в Курській області.

Пасажирам, які мають білети до Курська, Ришково, Курчатова, Льгова-Київського, дозволили здати їх без додаткових зборів. Ці вокзали розташовані трохи далі від кордону з Україною.

Вокзали на станціях Суджа, Кореневе та Псел тимчасово закриті для пасажирів скріншот

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину поставок «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.