Над АЕС у Бельгії зафіксовано невідомі дрони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Над АЕС у Бельгії зафіксовано невідомі дрони
фото з відкритих джерел

Проліт безпілотників не вплинув на роботу АЕС – усі системи функціонують у штатному режимі

Увечері 9 листопада три невідомі безпілотники були помічені над атомною електростанцією Доел у Бельгії. Це стало черговим інцидентом на тлі серії польотів дронів, які з жовтня неодноразово фіксувалися над військовими базами та аеропортами країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Речник енергетичної компанії Engie заявив, що проліт безпілотників не вплинув на роботу АЕС – усі системи функціонують у штатному режимі.

З жовтня польоти невідомих дронів над важливими об'єктами призводили до тимчасового призупинення авіарейсів.

У відповідь на зростання загрози, 5 листопада уряд Бельгії провів термінове засідання Ради національної безпеки. На ньому було ухвалено рішення посилити Національний центр повітряної безпеки (NASC) та розглянути додаткові механізми протидії безпілотникам.

Для допомоги бельгійським силам у боротьбі з дронами до країни прибули військові контингенти з Німеччини, Великої Британії та Франції.

Як відомо, у Бельгії фіксують зростання кількості інцидентів із дронами. За останні дні безпілотники неодноразово помічали над аеропортами Брюсселя та Льєжу, а також поблизу військових об’єктів. 

Зазначається, що вчора увечері головний аеропорт Брюсселя Завентем призупинив польоти приблизно на 40 хвилин після того, як біля нього зафіксували невідомий дрон. Це вже третій подібний інцидент за тиждень.

До слова, міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що над військовими базами країни помітили невідомі безпілотники, які, за попередніми даними, могли здійснювати шпигунську діяльність. 

«Ці дрони прилітають шпигувати, щоб визначити місце розташування F-16, боєприпасів та отримати іншу важливу стратегічну інформацію», – зазначив Франкен.

