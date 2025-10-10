Головна Країна Політика
Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів

Наталія Порощук
Міністром оборони Нідерландів та президент України зустрілися
фото: Офіс президента

Президент вручив міністру оборони Нідерландів орден «За заслуги» II ступеня

Сьогодні, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Після її закінчення міністри оборони двох країн підписали меморандум про спільне виробництво дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував уряду, прем'єр-міністру й народу Нідерландів за підтримку України. Від початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди надали нашій Україні допомогу на $9 млрд. Президент наголосив, що Україна розраховує на продовження цієї важливої підтримки.

«Також ми вдячні вам за ваш внесок у межах ініціативи PURL. Це важливо – близько $600 млн. Думаю, що такі кроки, як зробила ваша країна, дають рух, приклади та сигнали іншим лідерам», – сказав Зеленський.

Наприкінці зустрічі президент вручив міністру оборони Нідерландів орден «За заслуги» II ступеня.

Нагадаємо, раніше у матеріалі Politico йдеться, що українські виробники безпілотників нині працюють на межі своїх можливостей, однак більшість комплектуючих для дронів усе ще надходять із Китаю. Як зазначає видання, саме китайське домінування у глобальному ланцюжку постачань створює критичну залежність, яка може стати проблемою не лише для України, а й для США та союзників по НАТО.

