Очільник «Укрзалізниці» розповів, що Росія використовує вдосконалені дрони для прицільних ударів по залізниці

Ворог цілиться в локомотиви, українські експерти фіксують модернізацію БпЛА з відеокамерами та радіомодемами

Атаки на залізничну інфраструктуру України почастішали, а російські дрони Shahed завдають ударів із високою точністю, загрожуючи комерційним та військовим перевезенням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар генерального директора «Укрзалізниці» Олександра Перцовського в агентстві Associated Press.

«Те, що відбувається, стосується не лише кількості, а й наближення ворожих сил. Тепер, оскільки у них є дуже точні безпілотники Shahed, вони цілляться в окремі локомотиви», – зазначив очільник «Укрзалізниці».

Українські експерти відзначають модернізацію БпЛА, що встановлені камери та радіомодеми дозволяють коригувати маршрут у реальному часі та підвищують точність ударів. Такі апарати можуть проникати на відстань до 200 км, передаючи відео операторам.

«Якщо росіяни й надалі битимуть по дизельних і електролокомотивах, скоро колії лишаться цілими – але нічим буде їздити», – попереджає військовий фахівець Сергій Бескрестнов.

Офіційно зафіксовано випадок, коли збитий дрон «герань» був оснащений цивільною камерою та модемом, що свідчить про тестування РФ нових технологічних рішень. Камери дронів також дозволяють ідентифікувати українські системи ППО та оцінювати наслідки ударів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на початку 2022 року залізничники публічно повідомляли приблизно про один напад на залізниці на тиждень. З середини літа цього року цей показник зріс більш ніж удвічі до приблизно двох-трьох на тиждень, згідно з оглядом публічних звітів, проведеним AP.

Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр, відповідальний за відновлення та розвиток, заявив, що лише з серпня було скоєно 300 нападів на залізничну інфраструктуру, що становить близько 10 нападів на тиждень.

Залізниця залишається ключовою артерією для комерційної логістики та оборони: вона перевозить понад 63% вантажів країни та 37% пасажирів. За даними уряду, за січень–серпень 2025 року вантажопотоки знизилися на 11,7% р/р, пасажирські перевезення – на 4,2%.

Нагадаємо, що з середини літа 2025 року Росія активізувала атаки на залізничну інфраструктуру України, використовуючи безпілотники «Шахед». За словами очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, удари по локомотивах і підстанціях спрямовані на паніку серед пасажирів та шкоду економіці, а не на військові вантажі. Модернізовані дрони дозволяють РФ точково уражати цивільну інфраструктуру, підвищуючи ефективність атак.