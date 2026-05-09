У Франції затримано одного із катів незаконної донецької тюрми «Ізоляція»

Знаряддя тортур у «Ізоляції»
фото з відкритих джерел

Обвинувачений утік з України до Франції та спробував отримати там статус біженця

За сприяння Служби безпеки України та завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора і правоохоронних органів Французької Республіки, у Франції затримано учасника терористичної організації «ДНР», який причетний до катувань людей у незаконній донецькій тюрмі «Ізоляція». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними слідчих СБУ, у 2017-2019 роках цей фігурант добровільно співпрацював із представниками терористичної організації «ДНР».

Як встановило розслідування, він був помічником керівника незаконної тюрми в тимчасово окупованому Донецьку. На цій «посаді» він брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск та змушував давати «потрібні» зізнання. Наразі встановлено щонайменше дев’ятьох потерпілих.

У 2021 році, коли слідчі СБУ завершили розслідування і передали справу до суду, обвинувачений утік з України до Франції та спробував отримати там статус біженця.

Після звернення українських прокурорів, ГО Truth Hounds та інших громадських організацій правоохоронці Франції відкрили власне кримінальне провадження. Спільно з українськими прокурорами вони допитали потерпілих, а українська сторона, зокрема СБУ, передала додаткові матеріали справи для зміцнення доказів.

У результаті спільної роботи чоловіка затримали. За клопотанням Національної антитерористичної прокуратури Франції його взяли під варту та висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Наразі розслідування триває та здійснюється під керівництвом слідчого судді спеціалізованого підрозділу Паризького суду.

Нагадаємо, в'язниця «Ізоляція» була створена окупаційною владою у 2014 році на території колишнього центру сучасного мистецтва в Донецьку. За даними ООН, через цей об’єкт, який правозахисники називають справжнім «концентраційним табором», пройшли сотні людей, яких піддавали тортурам електричним струмом та приниженню людської гідності. Практика катувань на цьому об’єкті продовжується і після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У катівні силоміць утримували цивільних та полонених військовослужбовців. Зафіксовані численні випадки тортур з боку бойовиків «ДНР».

Раніше повідомлялося, що у 2021 році СБУ затримала коменданта донецької в’язниці «Ізоляція» Дениса Куликовського. Під час розслідування та розгляду справи у суді він перебував під вартою. Розслідування справи завершили у червні 2022 року, після чого матеріали передали до суду. Суд оголосив йому вирок у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

До слова, СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції».

