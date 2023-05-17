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Речник уряду Угорщини звинуватив НАТО у підтримці України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Речник уряду Угорщини звинуватив НАТО у підтримці України
На думку угорського політика, Євросоюз «підтримав одну сторону конфлікту, підриваючи його попередній акцент на підтримці миру на своїй території»
фото з відкритих джерел

За словами Ковача, ЄС, допомагаючи Україні протистояти російській агресії, нібито зрадив зобов’язання підтримувати мир у своїх кордонах

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач опублікував колонку на сайті About Hungary, в якій з посиланням на дослідження інституту Századvég йдеться, ніби НАТО та Євросоюз стали «де-факто стороною в російсько-українському конфлікті».

Ковач пише про те, що ЄС, допомагаючи Україні протистояти російській агресії, нібито зрадив зобов’язання підтримувати мир у своїх кордонах, що «наближає потенціал відкритого конфлікту».

Зокрема політик говорить про рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року, яким державам-членам ЄС дозволяється фінансувати постачання зброї в Україну з Європейського фонду миру. Тим самим, вважає Ковач, Євросоюз «підтримав одну сторону конфлікту, підриваючи його попередній акцент на підтримці миру на своїй території».

Угорський чиновник відзначає зростання європейського імпорту зброї на 46%, тим часом коли на інших континентах спостерігається значне зниження цього показника.

«У дослідженні Századvég зазначається, що рішення ЄС фінансувати потреби України в летальній зброї та обладнанні робить її де-факто стороною в російсько-українському конфлікті, вказуючи на те, що Європейський Союз порушив ідеали та принципи своїх моральних засад», – йдеться у колонці.

Нагадаємо, уряд Угорщини 16 травня підтвердив, що не схвалив виділення чергового траншу в розмірі €500 млн з Європейського фонду миру (EPF), який фінансує державам-членам військове обладнання, яке надається Україні.

Угорський уряд не погоджується з використанням Європейського фонду миру «виключно щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість коштів на просування інтересів ЄС в інших сферах».

Будапешт вважає, що цей інструмент Євросоюзу має спрямовуватися також на держави Балкан і Північну Африку, і для нього «дуже важливо, щоб ці питання були роз’яснені».

До слова, перед повномасштабним вторгненням РФ Угорщина стягувала певні військові сили уздовж західного кордону України. Про це розповів угорський військовий експерт Андраш Рац, який тоді працював у Центрі стратегічних досліджень та безпеки уряду Угорщини.

 

Теги: НАТО Угорщина Європейський союз

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