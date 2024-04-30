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Reuters повідомив, де Україні взяти кошти для війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Reuters повідомив, де Україні взяти кошти для війни
Reuters вважає, що Україна не зможе відвоювати багато території назад
фото: Генштаб ЗСУ

Reuters пише, що головний спосіб отримати більше грошей для України – мобілізувати заморожені на заході російські активи на суму понад $300 млрд

Україна отримала від США допомогу в розмірі $61 млрд, але може знову залишитися без зброї наприкінці 2025 року. Однак якщо конфіскувати російські кошти за кордоном та спрямувати на підтримку України, то їх вистачить на довготривалу війну аж до 2028 року. Про це повідомляє Reuters.

Видання пише, що в поєднанні із зобов'язаннями інших країн останній пакет допомоги США має забезпечити Україну приблизно до кінця наступного року. Але наприкінці 2025 року в України знову може закінчитися зброя. 

«Багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Крім того, він підняв би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва», – зазначає Reuters.

Видання вважає, що Україна не зможе відвоювати багато території назад, однак, можливо, їй вдасться домовитися про мир із сильнішої позиції або заморозити конфлікт, як Північна і Південна Корея.

«Скільки Києву знадобиться в майбутньому, залежить від того, яку війну він вестиме. Оборонна кампанія обійдеться дешевше, ніж спроба вигнати Росію з великих територій. Але, враховуючи, що Кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше стільки ж на рік, скільки €88 мільярдів, виділених її союзниками на 2023 рік», – йдеться у матеріалі

Reuters пише, що головний спосіб отримати більше грошей для України – мобілізувати заморожені на заході російські активи на суму понад $300 млрд. Ідеї включають конфіскацію активів, використання їх для підтримки кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передачу Києву відсотків, які вони приносять.

«Однак отримати для Києва $320 мільярдів це зовсім інша справа. Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якщо воюючі сторони припинять або заморозять конфлікт до цього часу, Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в $486 мільярдів», – зазначає Reuters.

Нагадаємо, що речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США. 

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Теги: США військова допомога гуманітарна допомога гроші війна росія Україна

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