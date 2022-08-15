Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО перекидає війська поближче до російських кордонів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
НАТО перекидає війська поближче до російських кордонів
Американські солдати зі 101-ї повітряно-десантної дивізії США прибувають до Болгарії
фото: Місія США при НАТО

Американські солдати братимуть участь у посиленні східного флангу НАТО

Американські солдати будуть розміщені в Болгарії в рамках планів НАТО зі стримування та оборони східного флангу. Про це повідомляє Twitter представництва США при НАТО.

У повідомленні не уточнюється, яка частина з 2400 солдатів 101-ї повітряно-десантної дивізії США залишиться в Болгарії. Решта будуть розташовані в Румунії, Угорщині та Словаччині.

Американські солдати братимуть участь у посиленні східного флангу, де розташовані батальйонні бойові групи, спеціально створені за рішенням НАТО та затверджені в березні та травні урядом Болгарії.

Крім американців, для зміцнення НАТО в Болгарію приїдуть 750 італійських військовослужбовців з 50 одиницями бойової техніки.

Сама Болгарія надасть блоку 140 військовослужбовців Сухопутних військ країни і до 15 офіцерів у штабі групи.

Читайте також: Україна фактично вже є членом НАТО
Теги: росія Болгарія Європа війна Україна НАТО

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми відповідаємо критеріям Альянсу значно більше, ніж багато країн, що входять до Альянсу
Україна фактично вже є членом НАТО
Вчора, 18:13
Російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії
Помста за НАТО: російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії
10 серпня, 06:57
Найкращим «другом» Путіна у НАТО залишається Ердоган
Американський дипломат назвав агентів Путіна в НАТО
10 серпня, 09:14

Політика

Диктатори об’єднуються: Путін написав листа Кім Чен Ину
Диктатори об’єднуються: Путін написав листа Кім Чен Ину
НАТО перекидає війська поближче до російських кордонів
НАТО перекидає війська поближче до російських кордонів
Дуда став на коліна коліна перед пам'ятником воякам УНР (відео)
Дуда став на коліна коліна перед пам'ятником воякам УНР (відео)
Папа Римський попросив особливого милосердя для українців (відео)
Папа Римський попросив особливого милосердя для українців (відео)
Латвія готує обмеження на використання російської мови
Латвія готує обмеження на використання російської мови
На Тайвань прибула нова делегація американських конгресменів
На Тайвань прибула нова делегація американських конгресменів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
58K
Розвідка дізналася, хто віддає накази обстрілювати українські міста
54K
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
53K
Найжорсткіший опалювальний сезон в історії. Нардеп звернувся до українців
52K
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)
50K
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил

Новини

Воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:15
З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
13 серпня, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
13 серпня, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту