НАТО перекидає війська поближче до російських кордонів

Американські солдати будуть розміщені в Болгарії в рамках планів НАТО зі стримування та оборони східного флангу. Про це повідомляє Twitter представництва США при НАТО.

У повідомленні не уточнюється, яка частина з 2400 солдатів 101-ї повітряно-десантної дивізії США залишиться в Болгарії. Решта будуть розташовані в Румунії, Угорщині та Словаччині.

Returning with a bang



After 80 years, the 101st Airborne Division, known as Screaming Eagles, returns to Europe. Nearly 2,400 soldiers will be deployed to 🇷🇴, 🇧🇬, 🇭🇺, and 🇸🇰, to protect NATO’s eastern flank, reassure our Allies, and deter our adversaries. #WeAreNATO pic.twitter.com/4uGnZzpbFA