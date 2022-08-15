НАТО перекидає війська поближче до російських кордонів

Американські солдати зі 101-ї повітряно-десантної дивізії США прибувають до Болгарії

Американські солдати братимуть участь у посиленні східного флангу НАТО

Американські солдати будуть розміщені в Болгарії в рамках планів НАТО зі стримування та оборони східного флангу. Про це повідомляє Twitter представництва США при НАТО.

У повідомленні не уточнюється, яка частина з 2400 солдатів 101-ї повітряно-десантної дивізії США залишиться в Болгарії. Решта будуть розташовані в Румунії, Угорщині та Словаччині.

Returning with a bang



After 80 years, the 101st Airborne Division, known as Screaming Eagles, returns to Europe. Nearly 2,400 soldiers will be deployed to 🇷🇴, 🇧🇬, 🇭🇺, and 🇸🇰, to protect NATO’s eastern flank, reassure our Allies, and deter our adversaries. #WeAreNATO pic.twitter.com/4uGnZzpbFA — US Mission to NATO (@USNATO) August 11, 2022

Американські солдати братимуть участь у посиленні східного флангу, де розташовані батальйонні бойові групи, спеціально створені за рішенням НАТО та затверджені в березні та травні урядом Болгарії.

Крім американців, для зміцнення НАТО в Болгарію приїдуть 750 італійських військовослужбовців з 50 одиницями бойової техніки.

Сама Болгарія надасть блоку 140 військовослужбовців Сухопутних військ країни і до 15 офіцерів у штабі групи.