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Росія не ризикне використати ядерну зброю в Україні – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росія не ризикне використати ядерну зброю в Україні – ISW
Путін навряд наважиться на ядерну війну
фото з відкритих джерел

Путін знову погрожує Україні та світу і шантажує використанням ядерного озброєння

Російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В Інституті стверджують, що такий ядерний шантаж є стримувальним фактором для того, щоб Захід не дозволив Україні бити своїм озброєнням по території РФ.

Аналітики ISW не виключають, що Путін, імовірно, має намір вдихнути нове життя в набридлу інформаційну операцію Кремля з брязкання «ядерною шаблею» та викликати нову хвилю паніки серед західних політиків в особливо критичний момент політичних дискусій про здатність України застосувати надану Заходом зброю для ударів по РФ.

Також експерти заявили, що вони помітили, що більшість російських чиновників починають ядерний шантаж у тих випадках, коли для європейських країн настає час приймати ключові рішення щодо постачання зброї для ЗСУ та дозволів на використання озброєння великої дальності.

«В ISW вважають, що російське ядерне брязкання шаблями є частиною зусиль Кремля зі сприяння стримуванню Заходу, а не свідченням готовності Росії застосувати ядерну зброю. Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або деінде», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів засідання Ради безпеки щодо ядерного стримування. Диктатор заявив, що Росія може розглянути питання застосування ядерної зброї після достовірних даних про масований пуск ракет і БпЛА при перетині російського кордону.

До слова, Путін використовує останні аргументи, якими він може налякати світ та Україну – це ядерні погрози. Але в Україні вважають таку риторику тільки страшилками

Раніше Міністерство енергетики України заявило, що Кремль готується до ударів по ядерних об'єктах України. Якщо це станеться, увесь європейський континент буде під радіаційною загрозою. 

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Теги: росія путін озброєння диктатор шантаж погрози ядерна зброя

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