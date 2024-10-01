Що очікує Рютте на посаді генсека НАТО?

Марк Рютте вступив на посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2024 року

П’ять ключових випробувань для нового генсека НАТО

Сьогодні, як відомо, Марк Рютте офіційно змінить Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО.

У звʼязку з цим хочу нагадати пʼять складних тем/реалій, з якими доведеться працювати Рютте у найближчій перспективі і про що раніше писало Politico.