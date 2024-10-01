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Що очікує Рютте на посаді генсека НАТО?

glavcom.ua
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Марк Рютте вступив на посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2024 року
фото: reuters.com

П’ять ключових випробувань для нового генсека НАТО

Сьогодні, як відомо, Марк Рютте офіційно змінить Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО.

У звʼязку з цим хочу нагадати пʼять складних тем/реалій, з якими доведеться працювати Рютте у найближчій перспективі і про що раніше писало Politico.

  1. Можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента США (зменшення єдності Заходу у питанні оборони та гальмування вестернізації України).
  2. Зимова фаза війни (зокрема, проблеми критичної інфраструктури України).
  3. Необхідність змусити членів НАТО збільшити внески на оборону (зараз лише 23 члени збільшили).
  4. Нарікання східного флангу Альянсу (диспропорція розподілення посад).
  5. Путіноприхильні лідери Європи (перш за все, ультраправі).

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Джерело
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Теги: НАТО війна Україна Марк Рютте

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Олеся Яхно

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