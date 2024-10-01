Що очікує Рютте на посаді генсека НАТО?
П’ять ключових випробувань для нового генсека НАТО
Сьогодні, як відомо, Марк Рютте офіційно змінить Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО.
У звʼязку з цим хочу нагадати пʼять складних тем/реалій, з якими доведеться працювати Рютте у найближчій перспективі і про що раніше писало Politico.
- Можливе повернення Дональда Трампа на посаду президента США (зменшення єдності Заходу у питанні оборони та гальмування вестернізації України).
- Зимова фаза війни (зокрема, проблеми критичної інфраструктури України).
- Необхідність змусити членів НАТО збільшити внески на оборону (зараз лише 23 члени збільшили).
- Нарікання східного флангу Альянсу (диспропорція розподілення посад).
- Путіноприхильні лідери Європи (перш за все, ультраправі).
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