ДБР викрило командира, який привласнював половину «бойових» своїх підлеглих

Збитки від протизаконної діяльності склали 2 млн грн

Державне бюро розслідувань викрило схему розкрадання бюджетних коштів в одній із військових частин на Миколаївщині. Командир підрозділу незаконно нараховував підлеглим доплати за нібито участь у бойових діях, після чого вимагав повертати йому половину суми. Загальні збитки державі оцінюються у 2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що протягом 2024–2025 років посадовець, обіймаючи посаду начальника штабу – заступника командира частини, вносив неправдиві дані до наказів.

«Фактично ці військові до виконання таких завдань не залучалися. Після зарахування коштів підлеглі були змушені повертати фігуранту половину отриманих виплат. Щоб утримати контроль над ситуацією, підполковник тиснув на військових та погрожував у разі розголошення направити їх на виконання реальних бойових завдань», – зазначили в ДБР.

Командира відсторонили від посади та повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Службою безпеки України викрили командира однієї з військових частин на Київщині, який організував розкрадання продуктів, призначених для ввірених йому бійців.

За даними слідства, у листопаді 2025 року в одній з військових частин правоохоронці викрили розкрадання продуктів на суму у понад 3 млн грн.