Диктатор натякнув, що його не задовольнить мирне врегулювання, яке стосується лише України

Останні заяви російського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що воєнні цілі очільника Кремля не обмежуються Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що, за словами глави Кремля, війна в Україні є «прямим наслідком ігнорування Заходом інтересів РФ «шляхом розширення НАТО, попри нібито публічні обіцянки не робити цього». Таким чином диктатор дав сигнал, що його не задовольнить мирне врегулювання, яке стосується лише України та не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.

ISW наголошує, що якби НАТО виконало ультиматуми Путіна, які він висунув наприкінці 2021 року і про які згадував у промові 15 січня 2026-го, то це призвело б до руйнування альянсу та вимагало перегляду архітектури європейської безпеки.

«Путін неодноразово демонстрував, що його вимоги є більшими, ніж ті, що викладені в запропонованому США плані з 28 пунктів та наступних мирних планах. Путін залишається відданим своїм початковим воєнним цілям 2021 та 2022 років, які виходять за межі території та не обмежуються Україною», – вказано у звіті.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін виступив із заявою, де заговорив про мир та водночас пригрозив продовженням бойових дій в Україні. Путін планує продовжувати війну в Україні, поки Київ «не зрозуміє важливості миру».

Як повідомлялося, Росія планує створити «буферну зону» вздовж лінії фронту з Україною і погрожує воєнними діями, якщо Київ та його західні партнери відмовляться від «серйозних переговорів». Очільник Росії Володимир Путін критикує Європу за тиск на Росію та відсутність рівноправного ставлення після розпаду СРСР.

До слова, колишній радник російського диктатора Володимир Путіна та Бориса Єльцина Сергій Караганов заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи, якщо опиниться близькою до поразки у війні проти України.