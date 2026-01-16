Головна Світ Політика
search button user button menu button

Продовження війни та реструктуризація НАТО. ISW проаналізував нові заяви Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Продовження війни та реструктуризація НАТО. ISW проаналізував нові заяви Путіна
Очільник Кремля вимагає радикальної реструктуризації Альянсу
фото: Getty Images

Диктатор натякнув, що його не задовольнить мирне врегулювання, яке стосується лише України

Останні заяви російського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що воєнні цілі очільника Кремля не обмежуються Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що, за словами глави Кремля, війна в Україні є «прямим наслідком ігнорування Заходом інтересів РФ «шляхом розширення НАТО, попри нібито публічні обіцянки не робити цього». Таким чином диктатор дав сигнал, що його не задовольнить мирне врегулювання, яке стосується лише України та не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.

ISW наголошує, що якби НАТО виконало ультиматуми Путіна, які він висунув наприкінці 2021 року і про які згадував у промові 15 січня 2026-го, то це призвело б до руйнування альянсу та вимагало перегляду архітектури європейської безпеки.

«Путін неодноразово демонстрував, що його вимоги є більшими, ніж ті, що викладені в запропонованому США плані з 28 пунктів та наступних мирних планах. Путін залишається відданим своїм початковим воєнним цілям 2021 та 2022 років, які виходять за межі території та не обмежуються Україною», – вказано у звіті.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін виступив із заявою, де заговорив про мир та водночас пригрозив продовженням бойових дій в Україні. Путін планує продовжувати війну в Україні, поки Київ «не зрозуміє важливості миру».

Як повідомлялося, Росія планує створити «буферну зону» вздовж лінії фронту з Україною і погрожує воєнними діями, якщо Київ та його західні партнери відмовляться від «серйозних переговорів». Очільник Росії Володимир Путін критикує Європу за тиск на Росію та відсутність рівноправного ставлення після розпаду СРСР.

До слова, колишній радник російського диктатора Володимир Путіна та Бориса Єльцина Сергій Караганов заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи, якщо опиниться близькою до поразки у війні проти України.

Читайте також:

Теги: ISW путін НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Дніпро
Атака на Дніпро, заяви Трампа: головне за ніч
7 сiчня, 05:51
Проректор Українського католицького університету Мирослав Маринович впевнений: Росія не буде дотримуватися жодних мирних домовленостей
Мирослав Маринович: Хочу вірити, що більшість українців будуть проти мирної угоди Інтерв’ю
4 сiчня, 20:20
Путін не збирається йти ні на які компроміси у питанні України
Мир через силу: єдиний шанс, як зупинити війну у 2026 році
30 грудня, 2025, 19:05
Прем'єр-міністр Індії «глибоко стурбований» чутками про атаку на резиденцію Путіна
Прем'єр-міністр Індії висловився про закиди Росії щодо атаки на резиденцію Путіна
30 грудня, 2025, 11:42
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
29 грудня, 2025, 00:36
Після переговорів із Зеленським Трамп зателефонує Путіну
Після переговорів із Зеленським Трамп зателефонує Путіну
28 грудня, 2025, 22:23
Atlantic Council: Путін прагне повного захоплення України
Atlantic Council: Путін прагне повного захоплення України
28 грудня, 2025, 00:26
Атака на Україну, вибухи у Росії, удар США по ІДІЛ: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії, удар США по ІДІЛ: головне за ніч
26 грудня, 2025, 05:46
Путін надіслав новорічне послання лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину
Путін надіслав новорічне послання Кім Чен Ину
25 грудня, 2025, 03:56

Політика

Експрезиденту Південної Кореї оголошено вирок у справі про воєнний стан
Експрезиденту Південної Кореї оголошено вирок у справі про воєнний стан
«Він з того ж тіста, що й терористи в усьому світі». Американський сенатор розкритикував Путіна
«Він з того ж тіста, що й терористи в усьому світі». Американський сенатор розкритикував Путіна
Продовження війни та реструктуризація НАТО. ISW проаналізував нові заяви Путіна
Продовження війни та реструктуризація НАТО. ISW проаналізував нові заяви Путіна
Макрон заявив, що Франція забезпечує Україні дві третини розвідданих
Макрон заявив, що Франція забезпечує Україні дві третини розвідданих
США терміново перекинули авіаносець на Близький Схід
США терміново перекинули авіаносець на Близький Схід
Трамп прийняв Нобелівську премію миру від лідерки венесуельської опозиції (фото)
Трамп прийняв Нобелівську премію миру від лідерки венесуельської опозиції (фото)

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua