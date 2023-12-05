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Генерал НАТО заявив про загрозу регіону Балтії з боку Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Генерал НАТО заявив про загрозу регіону Балтії з боку Росії
Генерал Юрген-Йоахім фон Сандрарт вважає, що сили НАТО повинні накопичувати військову міць
фото: LRT

Росія почала відновлювати свої можливості

Росія відновлює свої можливості та готується до можливого протистояння з НАТО. Про це заявив командувач багатонаціональним корпусом НАТО «Північний Схід» генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт в інтерв'ю LRT.

«Наразі Росія значною мірою прихильна до своєї незаконної війни проти України, але вона вже почала і продовжуватиме відновлювати свої можливості окремо від війни в Україні, що створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря», – сказав він.

Генерал вважає, що сили НАТО повинні накопичувати військову міць швидше, щоб запобігти наміру РФ вступати у війну.

«Я вважаю, що час має вирішальне значення, тому наша оборонна підготовка, наша готовність мають бути швидшими, ніж відновлення Росії. Лише якщо Москва вважатиме нашу готовність достатньою, ми не дамо Росії скористатися можливістю, створивши ефективний фактор стримування. І лише надійний стримувальний фактор запобігає нам від необхідності йти на війну», – зазначив Юрген-Йоахім фон Сандрарт.

Як повідомлялося, 4 грудня російський диктатор Володимир Путін посипав погрозами Латвії нібито через «притиснення російськомовного населення».

 

Теги: НАТО росія Балтія війна

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