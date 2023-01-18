НАТО зміцнює східний фланг: чого очікувати Україні

НАТО забезпечить розширення бойових груп на східному фланзі в найкоротший термін

НАТО у найкоротші терміни забезпечить розширення бойових груп альянсу на східному фланзі до бригадного рівня, заявив заступник генсека військово-політичного блоку Мірча Джоане. Про це він сказав під час засідання Військового комітету Північноатлантичного альянсу.

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«НАТО досягає прогресу щодо швидкого розширення своїх бойових груп на східному фланзі до бригадного рівня», – зазначив він, наголосивши, що мету буде досягнуто в найкоротший термін.

Джоане також висловив думку, що країни НАТО мають збільшити виробництво військової техніки та боєприпасів для захисту України та забезпечення власної безпеки.

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26 грудня 2022 року генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО у 2023 році. Генсек висловив упевненість, що процес ратифікації нових членів блоку завершиться вчасно.

Нагадаємо, колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер підтримав вступ України до НАТО наголосивши, що приєднання України до НАТО було б доречним після того, як настане мир.