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Пролунали вибухи: у Владивостоку загорілися одразу дві підстанції

Христина Петренко
glavcom.ua
Пролунали вибухи: у Владивостоку загорілися одразу дві підстанції
Пожежа на підстанції у Владивостоці
Фото: Astra

У компанії «Приморські електричні мережі» повідомили про знеструмлення 475 багатоквартирних і 125 приватних будинків

Жителі російського міста Владивостока повідомили про вибухи і пожежі одразу на двох електропідстанціях. Про це повідомляє видання Astra.

Повідомляється, що причини пожеж поки що невідомі.

За інформацією енергокомпанії,  близько 19:00 (11:00 за київським часом) на підстанції Заміська в районі Борисенка сталося відключення двох трансформаторів.

Зафіксовано загоряння в закритому розподільному пристрої, загоряння трансформаторів не було. На місце прибула бригада енергетиків і пожежний розрахунок МНС.

«За попередніми даними, під знеструмлення потрапило 475 багатоквартирних будинків, 125 приватних будинків. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні компанії «Приморські електричні мережі».

Російські пабліки пишуть, що без світла – пів міста.

Раніше повідомлялось про нічну атаку на морський термінал в російському Усть-Лузі. В ніч на 21 січня у Ленінградській області Росії виникла пожежа в одному з терміналів морського торговельного порту. За повідомленням російських ЗМІ, очевидці чули два вибухи і звуки безпілотників, що пролітають. 

Як повідомили джерела «Главкома», це була спецоперація Служби безпеки України. За даними джерел, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ. Унаслідок точного влучання почалася масштабна пожежа. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

Нагадаємо, російська влада почала збільшувати кількість системи протиповітряної оборони С-300 довкола Санкт-Петербурга після успішних ударів дронів по об'єктах у Ленінградській області. 

Читайте також: Так що ж це палало у Ленінградській області?
Теги: пожежа електроенергія влада росіяни відключення

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