«Це було моєю мрією»: Навроцький про роль Польщі у мирному процесі України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Це було моєю мрією»: Навроцький про роль Польщі у мирному процесі України
Україна могла б активніше залучати Польщу до переговорного процесу
фото: poland-ukraine.com.ua

Навроцький заявив, що Польща має відігравати ключову роль у мирних переговорах України

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що Україна могла б активніше залучати Польщу до переговорного процесу щодо потенційної мирної угоди. Про це він сказав в інтерв’ю Wirtualna Polska.

Навроцького запитали, чи очікує він від президента України позиції, що Польща має бути більше залучена до переговорного процесу, і що, умовно, він «не полетить на зустріч» з лідерами країн Західної Європи без Польщі. 

Він сказав, що не очікує ніяких заяв. «Але, думаю, було б гарним тоном з боку Володимира Зеленського говорити про це від початку. Це саме те партнерство, на яке ми очікуємо», – повідомив президент Польщі.

«Можна подумати, що Володимир Зеленський мав би бути ключовим зацікавленим у присутності Польщі за столом переговорів. Але так було би, якби наші відносини були правильно вибудувані. Тим часом президент Зеленський розглядає Польщу як стабільну, очевидну цінність, щодо якої не потрібно якихось особливих рухів», – додав Навроцький. 

Навроцького запитали, якої він зараз думки про свою давнішу ідею переговорного формату Україна-Польща-США-Росія. 

«Це було моєю мрією тоді і залишається моєю мрією зараз – з огляду на регіон, де відбувається конфлікт», – сказав він.

Нагадаємо, що Польща висловила обурення через своє виключення з мирних переговорів щодо України, які проходили в Лондоні за участю Великої Британії, Франції, Німеччини та України, незважаючи на значну підтримку Варшави Києву та її ключову роль у постачанні озброєння. Це вже друга подібна образлива ситуація за два місяці – раніше Варшаву не покликали на важливий мирний саміт у Женеві 23 листопада.

Теги: росія Польща Україна президент Кароль Навроцький

