Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля: США, РФ і Китай – проти

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила резолюцію, ініційовану Україною та групою країн, під назвою «Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію події.

За підтримку цього документа проголосували представники 97 країн, 8 були «проти», і 39 утрималися. Серед тих, хто проголосував «проти» резолюції, були Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер та США.

Документ підкреслює тривалі серйозні наслідки аварії на ЧАЕС та необхідність підтримки постраждалих територій і громад. Він також наголошує на важливій ролі ООН, зокрема Програми розвитку, у короткостроковому та довгостроковому відновленні постраждалих регіонів.

Автори резолюції висловили серйозну стурбованість пошкодженням нового безпечного конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС, яке сталося 14 лютого 2025 року внаслідок атаки російського дрона. У документі зазначено, що цей інцидент поставив під загрозу десятиліття міжнародного прогресу в забезпеченні безпеки об'єкта.

Генасамблея також ухвалила рішення провести спеціальне засідання 24 квітня 2026 року, приурочене до 40-ї річниці трагедії, та закликала світову спільноту надати Україні допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури атомних електростанцій.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті.

Зазначається, на об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах Чорнобильської атомної станції. Зеленський наголосив, що удар був цілеспрямований, щоб паралізувати ЧАЕС.

«Це, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн», – зазначив президент.