Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля: США, РФ і Китай – проти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля: США, РФ і Китай – проти
фото з відкритих джерел

За підтримку резолюції проголосували представники 97 країн, 8 були «проти», і 39 утрималися

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила резолюцію, ініційовану Україною та групою країн, під назвою «Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом'якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію події.

За підтримку цього документа проголосували представники 97 країн, 8 були «проти», і 39 утрималися. Серед тих, хто проголосував «проти» резолюції, були Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер та США.

Документ підкреслює тривалі серйозні наслідки аварії на ЧАЕС та необхідність підтримки постраждалих територій і громад. Він також наголошує на важливій ролі ООН, зокрема Програми розвитку, у короткостроковому та довгостроковому відновленні постраждалих регіонів.

Автори резолюції висловили серйозну стурбованість пошкодженням нового безпечного конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС, яке сталося 14 лютого 2025 року внаслідок атаки російського дрона. У документі зазначено, що цей інцидент поставив під загрозу десятиліття міжнародного прогресу в забезпеченні безпеки об'єкта.

Генасамблея також ухвалила рішення провести спеціальне засідання 24 квітня 2026 року, приурочене до 40-ї річниці трагедії, та закликала світову спільноту надати Україні допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури атомних електростанцій.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі Чорнобильська атомна електростанція опинилася у блекауті. 

Зазначається, на об'єктах Чорнобильської АЕС виникла надзвичайна ситуація. Через стрибки напруги без електропостачання опинився новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. 

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російський удар по одній з наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах Чорнобильської атомної станції. Зеленський наголосив, що удар був цілеспрямований, щоб паралізувати ЧАЕС.

«Це, зокрема, нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3250 тонн», – зазначив президент.

Теги: росія США ООН Чорнобильська АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ не могли не знати при плануванні атаки на Ізмаїльський порт
Удар по турецькому танкеру в Ізмаїлі: Росія «передає привіт» Туреччині?
18 листопада, 18:10
Гаррі Каспаров
Роль Каспарова, яку недооцінюють
27 листопада, 20:58
У Татарстані спалахнув нафтохімічний завод
У Татарстані спалахнув нафтохімічний завод
13 листопада, 19:26
Німеччина продовжує фінансувати РФ
Німецька компанія продовжує закуповувати мільярди кубів зрідженого газу з Росії
17 листопада, 04:58
Сергій Рябков стверджує, що Росія виключає можливість поступок для укладання мирної угоди з Україною
Путін відмовився йти на поступки для завершення війни
26 листопада, 16:53
Литва може визнати вторгнення повітряних куль з Білорусі тероризмом
Литва може визнати вторгнення повітряних куль з Білорусі тероризмом
4 грудня, 22:45
Серед підписаних угод, сторони домовилися посилити оборонні зв'язки
Путін і Моді домовилися про розширення торгівлі та «програму співпраці до 2030 року»
6 грудня, 04:38
БпЛА вразили Дорогобузьку ТЕЦ, розташовану у Смоленській області Росії
Безпілотники атакували Росію: ймовірно, уражено ТЕЦ та завод
Сьогодні, 03:08
РФ планує «імпортувати» 12 тис. «збирачів шахедів» з КНДР – розвідка
РФ планує «імпортувати» 12 тис. «збирачів шахедів» з КНДР – розвідка
14 листопада, 12:12

Політика

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля: США, РФ і Китай – проти
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо Чорнобиля: США, РФ і Китай – проти
Вибухи у Росії, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Вибухи у Росії, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією
BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
Трамп заявив, що Україна програє війну з Росією, але є нюанс: пояснення CNN
Данська розвідка вперше назвала США загрозою
Данська розвідка вперше назвала США загрозою

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua