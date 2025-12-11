Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі місцевий поліціянт отримав догану за погрози українському таксисту – деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі місцевий поліціянт отримав догану за погрози українському таксисту – деталі
У Польщі провели розслідування щодо конфлікту між двома поліціянтами та таксистом з України
фото: скриншот із соцмережі Х

У Гданську поліціянти погрожували українцю, одного з них виправдали

У Польщі провели розслідування щодо конфлікту між двома поліціянтами та таксистом з України Денисом. Один з правоохоронців отримав догану через образи та погрози українцю, які таксист зазнімкував на камеру. Про це пише «Главком» із посиланням на Onet.

Як повідомляється, цей інцидент відбувся у вересні 2025 року в місті Гданськ, де працює та мешкає українець Денис. Коли його зупинили польські поліціянти, він зупинився на повороті та почав знімати все, що відбувається. Два правоохоронці підійшли до його авто та запитали, чому він там стоїть і чи не потрібно йому евакуювати авто.

На це таксист попросив правоохоронців показати йому їхні посвідчення. Та пояснив, що «колись над ним так уже пожартували». Після цього один із поліціянтів сказав Денисові: «Стули пельку. Бо зараз отримаєш». На ці погрози українець заявив, що поліція, мабуть не повинна так розмовляти з громадянами. На що один із представників поліції запитав свого напарника: «А я так сказав?». Денис уточнив, що це сказав його колега.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Далі, коли водій спробував записати службові номери правоохоронців, вони наказали йому тримати руки на кермі. Потім вони перевірили технічний стан авто Дениса та оголосили йому попередження. А один із поліціянтів сказав, що він був із ним не привітний, бо Денис був не привітний із ним». «Це було якось слабко. Ви – влада. У вас сила, можливості, зброя. Я – просто таксист», – відповів Денис.

Врешті ця ситуація закінчилася внутрішнім розслідуванням щодо цих двох поліціянтів, яке тривало в жовтні та листопаді. Як повідомляє речниця гданської поліції, один із представників поліції вчинив дисциплінарне порушення, за що йому призначили догану, проте його напарника виправдали.

Відомо, що Денис, дізнавшись про це рішення, був «трохи здивований», але він прийняв його.

Раніше «Главком» писав про те, що в Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало російського вченого і представника Ермітажу Олександра Б. Його розшукує Україна за проведення незаконних археологічних досліджень у тимчасово окупованому Криму. Ім’я затриманого не називається, але, виходячи з матеріалів справи, йдеться про Олександра Бутягіна – завідувача відділу стародавньої археології російського державного Ермітажу. 

Читайте також:

Теги: Польща поліція українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція затримала жителя Одещини, який ховав наркотики у кухонних губках для передачі в колонію
Передача наркотиків за допомогою кухонних губок. На Одещині розкрито схему в колонії
17 листопада, 17:48
Очільник польського МЗС наголосив, що Європа є головним фінансовим і військовим донором України
Польща виділить $100 млн на закупівлю американської зброї для України
20 листопада, 11:33
Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що антикорупційна політика України має бути прозорою
Польща вимагає пояснень від України після обшуків у Єрмака
28 листопада, 21:36
Тисячі польських медиків пройдуть військове навчання
Польща готує медиків до війни
4 грудня, 18:30
У Житомирі 16-річна дівчина хотіла підірвати бомбу в житловому кварталі міста
У Житомирі школярка хотіла здійснити теракт у житловому кварталі міста (фото)
Вчора, 17:30
Бундесполіція стає жертвою агресії та які соціальні фактори викликають насильство
У Німеччині на вокзалах збільшилася кількість сексуальних злочинів
28 листопада, 09:22
Російські винищувачі МіГ-31 можуть дістатися польськог оповітряного простору за 15 хвилин
Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot
30 листопада, 16:58
Як з’ясували слідчі, аферист встиг ошукати тринадцятьох громадян
Обіцяв «тотальний захист на весь рід». До суду скеровано справу афериста-«мольфара»
2 грудня, 11:08
Варшава розглядає передачу МіГ-29 як частину союзницької підтримки України та зміцнення безпеки східного флангу НАТО
Польща може передати Україні МіГ-29, але є нюанс
Вчора, 07:49

Соціум

У Польщі місцевий поліціянт отримав догану за погрози українському таксисту – деталі
У Польщі місцевий поліціянт отримав догану за погрози українському таксисту – деталі
Уряд Болгарії пішов у відставку на тлі масових протестів
Уряд Болгарії пішов у відставку на тлі масових протестів
Як зумери та міленіали вибирають фільми: дослідження Netflix показало тенденції
Як зумери та міленіали вибирають фільми: дослідження Netflix показало тенденції
Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)
Історія хлопчика з Вінниці розчулила Європарламент: перекладачка не змогла стримати сліз (відео)
У Польщі затримано вченого з РФ, який розшукується за незаконні розкопки в Криму
У Польщі затримано вченого з РФ, який розшукується за незаконні розкопки в Криму
Чи був замах на Міндіча? Посол України в Ізраїлі відреагував на заяву Коломойського
Чи був замах на Міндіча? Посол України в Ізраїлі відреагував на заяву Коломойського

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua