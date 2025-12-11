У Польщі місцевий поліціянт отримав догану за погрози українському таксисту – деталі

У Гданську поліціянти погрожували українцю, одного з них виправдали

У Польщі провели розслідування щодо конфлікту між двома поліціянтами та таксистом з України Денисом. Один з правоохоронців отримав догану через образи та погрози українцю, які таксист зазнімкував на камеру. Про це пише «Главком» із посиланням на Onet.

Як повідомляється, цей інцидент відбувся у вересні 2025 року в місті Гданськ, де працює та мешкає українець Денис. Коли його зупинили польські поліціянти, він зупинився на повороті та почав знімати все, що відбувається. Два правоохоронці підійшли до його авто та запитали, чому він там стоїть і чи не потрібно йому евакуювати авто.

На це таксист попросив правоохоронців показати йому їхні посвідчення. Та пояснив, що «колись над ним так уже пожартували». Після цього один із поліціянтів сказав Денисові: «Стули пельку. Бо зараз отримаєш». На ці погрози українець заявив, що поліція, мабуть не повинна так розмовляти з громадянами. На що один із представників поліції запитав свого напарника: «А я так сказав?». Денис уточнив, що це сказав його колега.

Taksówkarz nagrał interwencję gdańskich policjantów: "Zamknij mordę, zaraz wp****ol wyłapiesz"

На nagraniu z Gdańska widać interwencję, podczas której policjant ubliża i grozi ukraińskiemu taksówkarzowi. Drugi funkcjonariusz nie reaguje na zachowanie kolegi.

Далі, коли водій спробував записати службові номери правоохоронців, вони наказали йому тримати руки на кермі. Потім вони перевірили технічний стан авто Дениса та оголосили йому попередження. А один із поліціянтів сказав, що він був із ним не привітний, бо Денис був не привітний із ним». «Це було якось слабко. Ви – влада. У вас сила, можливості, зброя. Я – просто таксист», – відповів Денис.

Врешті ця ситуація закінчилася внутрішнім розслідуванням щодо цих двох поліціянтів, яке тривало в жовтні та листопаді. Як повідомляє речниця гданської поліції, один із представників поліції вчинив дисциплінарне порушення, за що йому призначили догану, проте його напарника виправдали.

Відомо, що Денис, дізнавшись про це рішення, був «трохи здивований», але він прийняв його.

