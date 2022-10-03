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Названо країну, яка депортує найбільшу кількість громадян третіх країн

Юрій Лящук
glavcom.ua
Названо країну, яка депортує найбільшу кількість громадян третіх країн
Загалом 23 110 осіб повернули до іншої країни
фото з відкритих джерел

У країнах Європейського Союзу збільшилася кількість рішень про депортацію громадян третіх країн

Франція депортує найбільшу кількість громадян третіх країн. Про це свідчать дані Євростату.

У другому кварталі 2022 року 96 550 громадянам країн, що не входять до ЄС, було наказано покинути державу-член ЄС, і загалом 23 110 осіб повернули до іншої країни (включно з іншими державами-членами ЄС) після наказу про виїзд.

В обох випадках це являє собою збільшення на 16% в абсолютних цифрах порівняно з попереднім кварталом.

 Порівняно з тим самим кварталом 2021 року кількість депортацій зросла на 15%, а кількість людей, повернутих в іншу країну, збільшилася на 11%.

У другому кварталі найбільшу кількість депортованих осіб було вислано з Франції – 33 450 постанов. Далі йдуть Греція – 8750 осіб, Німеччина – 8275 осіб та Італія – 6020 осіб.

За даними Євростату, найбільшу кількість висланих назад склали албанці, за ними йдуть грузини, росіяни і турки.

В Італії у другому кварталі кількість розпоряджень про депортацію зросла на 2000% порівняно з першим кварталом 2022 року. У період із січня до березня в Італії було видано всього 260 постанов про депортацію.

З третього кварталу 2020 року Італія не видавала стільки постанов про депортацію. На той час 6850 громадянам країн, що не входять до ЄС, було наказано покинути країну. Найбільше розпоряджень про депортацію в Італії отримали алжирці, потім марокканці, албанці та пакистанці.

Кількість депортацій по всьому ЄС знизилася під час пандемії COVID-19. У 2020 році Німеччина провела тільки 760 депортацій у другому кварталі порівняно з 9920 депортаціями в тому ж кварталі 2019 року.

Нагадаємо, 30 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція рішуче засуджує незаконну анексію Російською Федерацією тимчасово окупованих територій України. 

Також раніше стало відомо, що російські окупанти викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку. 

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має намір наступного тижня відвідати Україну та РФ.

 

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Теги: депортація Франція

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