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Не лише тюрма. Путін придумав нове покарання за «військові фейки»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Не лише тюрма. Путін придумав нове покарання за «військові фейки»
Путін хоче переслідувати росіян за неофіційну інформацію, яка не схвалена владою
фото з відкритих джерел

Путін запропонував позбавляти набутого громадянства за «військові фейки»

Російський диктатор Володимир Путін вніс поправку до ухваленого у першому читанні законопроєкту про можливість позбавлення набутого громадянства. Пропонується позбавляти громадянства за «фейки про армію, її дискредитацію, участь у небажаних організаціях, заклики до порушення територіальної цілісності». Зробити це можна буде незалежно від часу вчинення дій та «дати виявлення факту вчинення таких дій». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Держдума ухвалила законопроєкт у першому читанні на початку квітня. У вихідному документі пропонувалося позбавляти громадянства за тяжкі злочини проти держави, терористичну діяльність, наркоторгівлю, підробку документів.

Стаття про «військові фейки» (207.3 КК РФ – публічне поширення явно неправдивої інформації про використання збройних сил) з'явилася в російському Кримінальному кодексі разом із статтями (в КК та Кодексі про адміністративні правопорушення) про дискредитацію армії після початку російського вторгнення в Україну. Вона передбачає до 15 років позбавлення волі, якщо діяння «спричинили тяжкі наслідки».

«Ключове завдання законодавства про «фейки» – це залишити в суспільному дискурсі лише офіційну позицію про якісь суспільно значущі питання. Будь-яка неофіційна інформація, яка не схвалена чиновником, під загрозою адміністративного чи кримінального переслідування має бути виключена з простору обговорення російською мовою», – пояснював BBC адвокат Станіслав Селезньов.

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Теги: путін росія фейк війна Україна громадянство

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