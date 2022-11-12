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Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною
Духівник Путіна пропонує укласти мир з Україною
фото з відкритих джерел

Раніше на цьому тижні російські чиновники п’ять разів заявляли про готовність розпочати переговори з Україною

Митрополит Тихон, якого називають «духівником Путіна», в ефірі федерального телеканалу, заявив про необхідність укласти мир з Україною. Про це пише Telegram-канал «Астра».

«Необхідно припинити ці бої між братами – росіянами та українцями, хоча зараз українці нас братами не називають, а раніше називали... Нам потрібен мир з Божої волі. Тільки Бог може управити все це», – сказав митрополит Тихон в ефірі «Росія 24».

Раніше на цьому тижні російські чиновники п’ять разів заявляли про готовність розпочати переговори з Україною. Так, у п'ятницю на цю тему висловився заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков. За його словами, Росія «відкрита до діалогу без попередніх умов».

До цього про можливість закінчення війни зі згоди Києва на переговори заявляли прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко та речник МЗС РФ Марія Захарова.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія у різний спосіб намагається схилити Україну до переговорів, бо рашистська армія виснажена, а жодними територіальними «перемогами» ворожа армія похвалитися не може.

Додамо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. 

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Теги: українці росія прессекретар переговори

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