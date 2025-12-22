Адміністрація Трампа відкликає 29 послів: кого торнеться оновлення дипкорпусу США

Трамп звільняє десятки послів часів Байдена по всьому світу

Адміністрація Дональда Трампа готує масштабну ротацію в дипломатичному корпусі. До січня 2026 року свої посади залишать 29 керівників американських дипмісій за кордоном, пише «Главком».

За інформацією агентства Associated Press, посилаючись на джерела в Держдепартаменті США, дипломатів уже повідомили про завершення їхніх повноважень. Усі вони були призначені за часів президентства Джо Байдена.

Прагнення Білого дому залучити дипломатів, які повністю поділяють та просувають порядок денний «Америка понад усе» (America First). Відкликані посли не звільняються з дипломатичної служби. Вони зможуть повернутися до Вашингтона та отримати нові призначення в структурі Держдепу. У відомстві кажуть, що це стандартна практика, оскільки посол є особистим представником президента. Найбільше кадрових змін відбудеться в країнах Африки – там замінять послів одразу у 13 державах (зокрема в Нігерії, Сенегалі, Сомалі та Уганді).

Інші регіони, яких торкнеться ротація: Азія (6 країн): В'єтнам, Філіппіни, Лаос, Папуа-Нова Гвінея, Фіджі та Маршаллові Острови. Європа (4 країни): Вірменія, Словаччина, Чорногорія та Північна Македонія. А також Алжир, Єгипет, Непал, Шрі-Ланка, Гватемала та Суринам.

Попри те, що посли зазвичай перебувають на посадах 3-4 роки, президент США має право відкликати свого представника в будь-який момент.

Раніше заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив, що всі матеріали, що містять згадки про президента Дональда Трампа у файлах, пов'язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, будуть оприлюднені. Під час інтерв'ю на NBC News Бланш підтвердив, що будь-яка інформація, включаючи фотографії і згадки про Трампа, буде опублікована, за винятком даних, які можуть ідентифікувати жертв або вижилих.