Донбас, гарантії безпеки та роль США: головні тези інтервʼю Зеленського

Президент підтвердив, що обговорив із Трампом проєкт двосторонньої угоди між Україною та США щодо гарантій безпеки

Зеленський назвав неприйнятним сценарій виходу України з Донбасу та інших окупованих територій

Президент України Володимир Зеленський у великому інтервʼю для Fox News після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго окреслив позиції Києва щодо миру, безпеки та майбутнього окупованих територій. Серед ключових тем – підтримка США, гарантії безпеки та неприйнятність територіальних поступок.

«Главком» зібрав головні тези президента.

Підтримка США

Зеленський наголосив, що без військової допомоги Сполучених Штатів Україна не зможе ефективно захищати повітряний простір і досягти перемоги. Сили оборони використовують американські системи ППО, артилерію та боєприпаси, які залишаються критично важливими в умовах масованих атак дронами й ракетами з боку Росії.

Гарантії безпеки

Президент підтвердив, що обговорив із Трампом проєкт двосторонньої угоди між Україною та США щодо гарантій безпеки. Угода має повторювати принципи колективної оборони НАТО, але не передбачає членства. Київ наполягає, що ці гарантії повинні мати юридичну силу та бути ратифікованими Конгресом або Сенатом США.

Території

Зеленський назвав неприйнятним сценарій виходу України з Донбасу та інших окупованих територій. За його словами, такі рішення суперечать як національному законодавству, так і суспільним настроям. Будь-які компроміси, зокрема варіанти створення вільної економічної зони, можуть бути реалізовані лише після всеукраїнського референдуму.

Позиція щодо Путіна

Глава української держави вважає заяви російського керівництва про «готовність допомагати» спробою зменшити санкційний тиск. У Києві наголошують, що від Росії очікують не пропозицій енергії, а компенсацій за завдані збитки війною. Україна розраховує самостійно відбудовувати країну після перемоги.

Як повідомлялось, зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Мар‑а‑Лаго справила враження однієї з найбільш доброзичливих персональних зустрічей між двома лідерами за останній рік. Пресконференція та обмін жартами створили атмосферу «дружнього діалогу», і Трамп назвав переговори «чудовими». Втім, як звертає увагу CNN, за цією поверховою погодженістю приховуються стратегічні нюанси, які можуть бути вигідні й для Москви.

За повідомленням Reuters, Трамп заявив, що сторони «можливо, дуже близькі» до такого рішення, проте ключові суперечливі питання залишаються невирішеними.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.