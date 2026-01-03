Трамп заявив про затримання президента Венесуели

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро

США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

скриншот допису Трампа

Деталі пообіцяли оприлюднити пізніше. Пресконференція запланована на 11:00 у Мар-а-Лаго.

Нагадаємо, вранці 3 січня мешканці столиці Венесуели, Каракасу, почули вибухи. За даними ЗМІ, над містом також помічені американські гелікоптери.

Згодом президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану в країні.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність розпочати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Як інструменти тиску, Вашингтон розглядав розширення санкцій проти Венесуели, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по суднах, які, за твердженнями американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

Кампанія «максимального тиску» адміністрації Дональда Трампа на режим Ніколаса Мадуро вже принесла перші масштабні результати на морі. Дедалі більше нафтових танкерів відмовляються заходити у венесуельські порти, побоюючись примусового захоплення суден американськими військовими. Станом на початок січня 2026 року щонайменше сім великих танкерів уже змінили курс або зупинилися у відкритому морі, не наважуючись продовжувати шлях. Ситуація загострилася після того, як у грудні 2025 року сили США провели зухвалі операції в міжнародних водах.