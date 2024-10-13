Естонія хоче купувати українську військову продукцію: що може стати на заваді

Україна та Естонія можливо налагодять співробітництво в оборонній сфері

Естонія розглядає можливість закупівлі української оборонної продукції. Однак через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт. Про це повідомляє ERR.

«Експорт озброєнь та військової техніки просто заборонений. Крім того, нам зараз усе потрібно на фронті. Тому важко уявити, що якісь залишки боєприпасів відправляться замість фронту до Естонії або в іншу країну. Це нереально. Можливо, що за допомогою інвестицій уряду Естонії і за участю українських фахівців – але вже на території Естонії – це можливо», – повідомив голова українського Центру нових геополітичних досліджень Михайло Самусь.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зауважив, що заборона на експорт не стане перешкодою, якщо країни дійдуть взаємної згоди. За його словами, така співпраця була б корисною як для Естонії, так і для України.

Нагадаємо, що Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Його планують надати Україні до кінця 2024 року.

Також на спільній пресконференції Шольц зазначив, що Німеччина поставила Україні новий пакет військової допомоги на 600 млн євро. Він, зокрема, включає п'яту систему IRIS-T SLM, танки, гаубиці тощо.