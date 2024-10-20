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У Молдові вже рахують голоси президентських виборів та референдуму

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Молдові вже рахують голоси президентських виборів та референдуму
У Молдові почали рахувати голоси виборців
фото з відкритих джерел

У Молдові закрились виборчі дільниці

О 21:00 у Молдові закрилися виборчі дільниці і почався підрахунок голосів, виборчі дільниці за кордоном закриються о 21:00 за місцевим часом. Згідно з онлайн даними, представленими на сайті ЦВК країни, на виборах президента проголосували понад 1,5 млн осіб, або 51,4% виборців, занесених до виборчих списків, повідомляє NewsMaker.

Водночас на трьох виборчих дільницях у Бухаресті голосування продовжили на дві години, до 23:00, а в Брашові роботу дільниці подовжили на годину через велику кількість виборців, які не встигли проголосувати у звичайний час.

20 жовтня в Молдові відбуваються вибори президента, на яких чинна глава держави Майя Санду сподівається вибороти другий термін, і референдум щодо конституційного курсу країни на вступ до Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія Молдови визнала референдум таким, що відбувся, оскільки на той момент явка становила 42,44%, при необхідному мінімумі у 33,33% для визнання його дійсним.

Парламент Молдови вирішив провести референдум одночасно з президентськими виборами у травні 2024 року.

На референдумі громадяни країни повинні були висловити свою думку щодо закріплення в конституції курсу на вступ до ЄС. У разі підтримки більшості, до основного закону будуть внесені положення про незворотність європейського шляху Молдови та розділ про євроінтеграцію, який включатиме статті щодо правил приєднання до установчих договорів ЄС та пріоритетність цих документів над внутрішнім законодавством країни, якщо вони суперечитимуть.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу. 

До слова, станом на 14:00 своїм правом голосу на президентських виборах у Молдові скористалися трохи більше 33% осіб, що зареєстровані у виборчих списках. Тож вибори президента 20 жовтня визнані такими, що відбулися. Про це повідомляє інформаційний портал Știri.md із посиланням на ЦВК країни.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.

 

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Теги: росія вибори референдум радник Майя Санду

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