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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Пелосі прибула в Єреван (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Пелосі прибула в Єреван (відео)
Пелосі має намір зустрітися з главою уряду Вірменії Ніколом Пашиняном та низкою інших високопосадовців
фото з відкритих джерел

Представниця США планує підтримати вірменську сторону на тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном

Літак зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибув до Вірменії. Про це повідомляють ЗМІ.

Відомо, що у столиці Вірменії з самого ранку прибрали всі борди з російським диктатором Володимиром Путіним та розвісили прапори США.

За інформацією журналістів, Пелосі планує підтримати вірменську сторону на тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном. У Єревані спікер має намір зустрітися з главою уряду країни Ніколом Пашиняном та низкою інших високопосадовців.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

13 вересня у режимі відеоконференції відбулася позачергова сесія ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку, під час якої були «повністю підтримані посередницькі зусилля Російської Федерації, створені задля стабілізацію обстановки у регіоні». 

Президент країни-агресорки Володимир Путін довів інформацію до членів СКБ «про додаткові практичні кроки російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла», сказано в повідомленні. У ньому не уточнюється, про які додаткові кроки йдеться.

Також було досягнуто домовленості про направлення до Республіки Вірменія місії організації на чолі з генеральним секретарем ОДКБ.

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Теги: Вірменія США Ненсі Пелосі

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