Невідомі дрони. У Норвегії поліція розслідує інциденти з цивільною авіацією

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Невідомі дрони. У Норвегії поліція розслідує інциденти з цивільною авіацією
Поліція Норвегії підтвердила, що вони бачили два дрони над Брьоннейсунном і отримали повідомлення від Avinor
колаж: glavcom.ua

У Норвегії через дрони було перенаправлено два авіарейси

У Норвегії в неділю ввечері, 28 вересня, було зафіксовано одразу два випадки появи невідомих безпілотників у зонах обмеження польотів поблизу аеропортів. Пасажирські рейси були вимушено перенаправлені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

Авіарейс був змушений розвернутися після виявлення дрона поблизу аеропорту Бардуфосс у регіоні Тромс. О 23:30 авіакомпанія Norwegian підтвердила, що рейс, який прямував з Осло до Бардуфосса, був змушений розвернутися.

«Літак, який прямував з Осло до Бардуфосса, був змушений розвернутися через спостереження за допомогою дрона», – повідомив пресофіцер Norwegian Ейвінд Хаммер Міхре.

Прессекретар оператора аеропортів Avinor Кароліна Педерсен підтвердила, що «спостереження за можливими безпілотниками було здійснено в зоні заборони в аеропорту Бардуфосс». Хоча інший рейс вилетів з аеропорту вже о 21:15, поліція була повідомлена у звичайному порядку, оскільки ймовірні дрони більше не були помітні.

Раніше того ж дня дрони були помічені приблизно за 800 км на південь, в аеропорту Брьоннейсунн у Нурланді.

Через активність безпілотників один літак компанії Widerøe попросили зачекати на посадку, і він зрештою вирішив прямувати до альтернативного аеропорту.

«Після консультації між вежею та пілотом літак короткочасно кружляв, перш ніж було вирішено прямувати до Тронгейма», – повідомила прессекретар Widerøe Сата Срітаран.

Через закриття аеропорту скасовано й зворотний рейс із Брьоннейсунна до Буде.

У понеділок вранці поліція підтвердила, що вони бачили два дрони над Брьоннейсунном і отримали повідомлення від Avinor.

«Ми отримали повідомлення від Avinor про два дрони, і патруль на місці спостерігав те саме», – заявив керівник операцій Томас Ярнес Коу з поліцейського округу Нурланда.

Поліція наразі не зв'язувалася з жодним пілотом дронів, і підозрюваних у справі немає. Поліція має фотографії ймовірних дронів, але вони зроблені здалеку та мають низьку якість.

Нагадаємо, у суботу, 27 вересня, у двох країнах-членах НАТО, Норвегії та Нідерландах, повідомили про інциденти з виявленням невідомих літальних об'єктів, схожих на дрони. Про це інформує «Главком» із посиланням на NRK і NOS.

У Норвегії на авіабазі Ерланд, де дислокуються винищувачі F-35 і нещодавно проходили навчання НАТО за участю 16 країн, вранці 27 вересня поліція та військові зафіксували появу безпілотників.

Теги: НАТО Норвегія дрон

