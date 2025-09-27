У двох країнах НАТО помічено невідомі дрони

Нідерланди підозрюють, що то була повітряна куля, а не дрон, підтвердження цьому немає, а от Норвегія впевнена у появі безпілотників в повітряному просторі країни

У суботу, 27 вересня, у двох країнах-членах НАТО, Норвегії та Нідерландах, повідомили про інциденти з виявленням невідомих літальних об'єктів, схожих на дрони. Про це інформує «Главком» із посиланням на NRK і NOS.

У Норвегії на авіабазі Ерланд, де дислокуються винищувачі F-35 і нещодавно проходили навчання НАТО за участю 16 країн, вранці 27 вересня поліція та військові зафіксували появу безпілотників.

Командир з розслідування інцидентів Маттіс Хасборг заявив, що компетентні фахівці зробили «дуже хороші спостереження», які вказують на справжні дрони. Силуети та світлові сигнали, характерні для безпілотників, фіксувалися двічі на південь та північ від злітно-посадкової смуги протягом двох з половиною годин. Наразі триває слідство, яке має встановити обставини події та причетних осіб.

Попри інцидент, оперативний штаб Повітряних сил повідомив, що можлива присутність безпілотників не вплинула на виконання планових польотів.

У той же день в Нідерландах виникла підозра щодо невідомого об'єкта в аеропорту Схіпхол. Приблизно о 12:10 пілоти та спостерігачі повідомили службі управління повітряним рухом про ймовірний дрон, що летів на висоті близько 150 метрів. Це призвело до закриття злітно-посадкової смуги Полдербан приблизно на 45 хвилин.

Однак, після проведення розслідування Королівська служба Нідерландів Марехаусзе дійшла висновку, що, найімовірніше, це був не безпілотник. Об'єкт не був помічений на радарних знімках, і тепер основною версією є повітряна куля. Пошуки із залученням поліцейського гелікоптера також не дали результатів.

Нагадаємо, аеропорт міста Ольборг на півночі Данії в середу, 24 вересня, ввечері призупинив польоти після того, як у повітряному просторі було помічено невідомі дрони. Ще три невеликі аеропорти на півдні країни – у містах Есб'єрг, Сеннерборг і Войєнс – також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу.

Також 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Зокрема, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.