Данія піднімала винищувачі F-35 через повідомлення про невідомі дрони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Данія піднімала винищувачі F-35 через повідомлення про невідомі дрони
Поліція Данії підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції
колаж: glavcom.ua

Збройні сили та Міністерство оборони Данії наразі відмовляються коментувати інформацію про винищувачі над Борнгольмом

У неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV2.

Заступник директора та доцент кафедри громадської безпеки в Університеті Роскілле Расмус Дальберг заявив, що політ F-35 мав подвійне значення, зокрема реагування на ймовірну загрозу або перевірка активності та демонстрацію готовності.

«Коли вчора мешканці Борнхольма мало не подавилися вечірньою кавою, бо над островом літали винищувачі, це також було питанням показати потенційному супротивнику, що ми здатні літати на крилах», – пояснив Расмус Дальберг.

Він додав, що це також мало на меті показати данцям, що влада «присутня та вживає заходів для відсічі будь-яким порушенням повітряного простору Данії».

Збройні сили та Міністерство оборони Данії наразі відмовляються коментувати інформацію про винищувачі над Борнгольмом. Відомство також не розкриває, чи була зареєстрована будь-яка незаконна діяльність дронів протягом ночі.

Водночас, начальник поліції Борнгольма підтвердив TV2, що винищувачів у повітрі більше немає, і патрулювання повітряного простору над островом у рамках заходів стримування завершилося.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу (ЄС) розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ekstra Bladet.

Андрюс Кубілюс заявив про перехід ЄС від обговорень до «конкретних дій».

«Ми вирішили перейти від обговорень до конкретних дій. Ми надамо пріоритет стіні з дронів із системою виявлення дронів», – сказав він.

На тлі активності безпілотників у Данії, Швеція запропонувала Копенгагену свою військову систему боротьби з дронами. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон пояснив, що допомога необхідна для забезпечення безпеки саміту ЄС, який має відбутися наступної середи в Копенгагені.

