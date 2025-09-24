Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вторгнення в повітряний простір НАТО неприпустиме – Гегсет

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Вторгнення в повітряний простір НАТО неприпустиме – Гегсет
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що уважно стежитиме за ситуацією у Європі
фото: Associated Press

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив повну підтримку Сполученими Штатами всіх країн-союзниць по Альянсу

Міністр оборони США Піт Гегсет назвав неприйнятним будь-яке вторгнення у повітряний простір НАТО. Про це він заявив під час переговорів з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром, повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Пентагону.

Гегсет підтвердив повну підтримку Сполученими Штатами всіх країн-союзниць по Альянсу. Він високо оцінив швидку реакцію систем протиповітряної оборони європейських союзників, назвавши це доказом готовності НАТО та його зосередженості на виконанні своїх ключових завдань.

Глава американського Міноборони запевнив естонського колегу, що тісно консультується з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі щодо подальших дій після атаки МіГ-31, і буде продовжувати уважно стежити за ситуацією.

Як відомо, Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд Норвегії приєднався до засудження порушення РФ повітряного простору Естонії минулого тижня. «Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно», – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, НАТО готове «налякати» Росію, щоб запобігти триваючим вторгненням. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

До слова, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Також у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.

Теги: Піт Гегсет НАТО Пентагон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рютте зробив заяву про РФ
Рютте відповів, чи готове НАТО збивати російські літаки
Вчора, 15:59
Генсек НАТО пригрозив РФ
Марк Рютте заявив, що НАТО готове «налякати» РФ
Вчора, 15:10
Трамп та дружина Кірка були схвильованими
Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка
22 вересня, 10:37
Міністр оборони Піт Гегсет підтримав нові правила
Пентагон обмежить доступ журналістам, але є нюанс
20 вересня, 10:42
Російські винищувачі у небі над Балтикою. У Кремлі задоволені результатом
Російські винищувачі у небі над Балтикою. У Кремлі задоволені результатом
20 вересня, 07:20
Під час навчань відпрацюють реакцію Альянсу на напад на союзника
НАТО проведе в Румунії навчання, які імітуватимуть напад на одного з союзників
11 вересня, 15:03
У ніч проти 10 вересня російські дрони атакували Польщу
Активовано четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів в Польщу
10 вересня, 16:29
Нардеп Олександр Мережко: «Не певен, що будь-які домовленості, крім членства України в НАТО, стримають Путіна»
Соратник Зеленського назвав єдину можливість зупинити війну
3 вересня, 17:42
Війна в Україні на практиці довела, що роботи й штучний інтелект кардинально змінюють характер бойових дій
США сильно відстають від України та Росії у галузі безпілотників – Politico
27 серпня, 22:22

Політика

Президент Південної Кореї закликав КНДР розпочати «нову еру» у відносинах
Президент Південної Кореї закликав КНДР розпочати «нову еру» у відносинах
Вторгнення в повітряний простір НАТО неприпустиме – Гегсет
Вторгнення в повітряний простір НАТО неприпустиме – Гегсет
Атака на Україну, заяви Трампа та Зеленського: головне за ніч
Атака на Україну, заяви Трампа та Зеленського: головне за ніч
Зеленський розповів, де Україна пропонувала Росії провести переговори на рівні лідерів
Зеленський розповів, де Україна пропонувала Росії провести переговори на рівні лідерів
Тімоті Снайдер назвав Трампа «харизматичним Януковичем»
Тімоті Снайдер назвав Трампа «харизматичним Януковичем»
Зеленський заявив, що Трамп може вплинути на ставлення Сі Цзіньпіна до війни
Зеленський заявив, що Трамп може вплинути на ставлення Сі Цзіньпіна до війни

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua