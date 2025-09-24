Вторгнення в повітряний простір НАТО неприпустиме – Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що уважно стежитиме за ситуацією у Європі

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив повну підтримку Сполученими Штатами всіх країн-союзниць по Альянсу

Міністр оборони США Піт Гегсет назвав неприйнятним будь-яке вторгнення у повітряний простір НАТО. Про це він заявив під час переговорів з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром, повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Пентагону.

Гегсет підтвердив повну підтримку Сполученими Штатами всіх країн-союзниць по Альянсу. Він високо оцінив швидку реакцію систем протиповітряної оборони європейських союзників, назвавши це доказом готовності НАТО та його зосередженості на виконанні своїх ключових завдань.

Глава американського Міноборони запевнив естонського колегу, що тісно консультується з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі щодо подальших дій після атаки МіГ-31, і буде продовжувати уважно стежити за ситуацією.

Як відомо, Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд Норвегії приєднався до засудження порушення РФ повітряного простору Естонії минулого тижня. «Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно», – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, НАТО готове «налякати» Росію, щоб запобігти триваючим вторгненням. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

До слова, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Також у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.