У РФ затримано топменеджера «Росатома» за підозрою у фінансуванні ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Слідство зацікавилося співробітником «Атомстройекспорт» Щербаком
фото: росЗМІ

Михайло Щербак обіймає посаду директора з капітального будівництва

Правоохоронні органи у РФ затримали топменеджера однієї з провідних на ринку будівництва атомних електростанцій (АЕС) компаній «Атомстройекспорт» (АСЕ) Михайла Щербака. Його звинувачують у фінансуванні ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

До 2007 року Щербак обіймав посаду заступника голови адміністрації закритого адміністративно-територіального утворення Сарова, розташованого в Нижньогородській області. Там він відповідав за архітектурні та містобудівні питання.

Після відходу з адміністрації Сарова Щербак продовжив кар'єру в атомній галузі – він повернувся в нижегородський «Атоменергопроект», де в його завдання входила координація будівельних робіт на АЕС.

Після інформації про затримання директора з капітального будівництва АЕС «Росатом» пообіцяв надавати всю необхідну допомогу правоохоронцям у кримінальній справі щодо Щербака. «Щодо співробітника АЕС Михайла Щербака компетентні органи проводять слідчі дії, їм надається необхідна допомога», – заявили в корпорації.

«Атомстройекспорт» є керуючою компанією інжинірингового дивізіону «Росатома». За інформацією на сайті АСЕ, Михайло Щербак обіймає посаду директора з капітального будівництва.

Раніше Московський міський суд визнав росіянина Олександра Крайчика винним у держзраді та засудив його до 13 років позбавлення волі. Причиною стало те, що чоловік переказав €50 на підтримку ЗСУ.

