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Нові тарифи Трампа можуть знищити африканське королівство

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Нові тарифи Трампа можуть знищити африканське королівство
Трамп описав Лесото як країну, про яку «ніхто ніколи не чув»
фото: Reuters

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Найбільший відсоток торгового мита президент США Дональд Трамп запровадив для маленького південноафриканського королівства Лесото. Згідно з оприлюдненими тарифами Лесото має платити США 50% взаємного торгового мита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Лесото, яке Трамп описав у березні як країну, про яку «ніхто ніколи не чув», є однією з найбідніших країн світу з валовим внутрішнім продуктом трохи більше $2 мільярдів.

Вона має велике позитивне сальдо торгівлі зі Сполученими Штатами, яке в основному складається з діамантів і текстилю, включаючи джинси Levi's.

Його експорт до Сполучених Штатів, який у 2024 році склав $237 мільйонів, становить понад 10% ВВП.

Трамп сказав, що «взаємні» тарифи є відповіддю на мита та інші нетарифні бар'єри, встановлені на американські товари. За даними адміністрації США, Лесото стягує 99% мита на американські товари.

«50% взаємне мито, запроваджене урядом США, вб’є текстильний і швейний сектори в Лесото», – зазначив Табо Кесі, незалежний економічний аналітик із Масеру.

За даними Oxford Economics, текстильна промисловість є найбільшим приватним роботодавцем у Лесото, забезпечуючи роботою близько 40 тис. працівників. Вона становить приблизно 90% зайнятості у виробничому секторі та експорту країни.

«Тоді будуть продавці, які торгують продуктами харчування. І також є власники житлової нерухомості, які здають будинки в оренду працівникам. Тож це означає, що якщо відбудеться закриття фабрик, галузь помре, і виникнуть мультиплікативні ефекти», – сказав Квесі.

«Отже, Лесото, так би мовити, буде мертве».

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп пафосно підписав указ про запровадження мит на імпорт для інших країн. Спочатку він біля 50 хвилин виступав у Рожевому саду біля Білого дому, розповідаючи, чому цей день стане Днем визволення США. Запевнив: через роки американці скажуть, що він був правий.

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Теги: тарифи Дональд Трамп

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