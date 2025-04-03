Нові тарифи Трампа можуть знищити африканське королівство

Трамп описав Лесото як країну, про яку «ніхто ніколи не чув»

iPhone незабаром може стати набагато дорожчим завдяки тарифам Трампа

Найбільший відсоток торгового мита президент США Дональд Трамп запровадив для маленького південноафриканського королівства Лесото. Згідно з оприлюдненими тарифами Лесото має платити США 50% взаємного торгового мита. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Лесото, яке Трамп описав у березні як країну, про яку «ніхто ніколи не чув», є однією з найбідніших країн світу з валовим внутрішнім продуктом трохи більше $2 мільярдів.

Вона має велике позитивне сальдо торгівлі зі Сполученими Штатами, яке в основному складається з діамантів і текстилю, включаючи джинси Levi's.

Його експорт до Сполучених Штатів, який у 2024 році склав $237 мільйонів, становить понад 10% ВВП.

Трамп сказав, що «взаємні» тарифи є відповіддю на мита та інші нетарифні бар'єри, встановлені на американські товари. За даними адміністрації США, Лесото стягує 99% мита на американські товари.

«50% взаємне мито, запроваджене урядом США, вб’є текстильний і швейний сектори в Лесото», – зазначив Табо Кесі, незалежний економічний аналітик із Масеру.

За даними Oxford Economics, текстильна промисловість є найбільшим приватним роботодавцем у Лесото, забезпечуючи роботою близько 40 тис. працівників. Вона становить приблизно 90% зайнятості у виробничому секторі та експорту країни.

«Тоді будуть продавці, які торгують продуктами харчування. І також є власники житлової нерухомості, які здають будинки в оренду працівникам. Тож це означає, що якщо відбудеться закриття фабрик, галузь помре, і виникнуть мультиплікативні ефекти», – сказав Квесі.

«Отже, Лесото, так би мовити, буде мертве».

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп пафосно підписав указ про запровадження мит на імпорт для інших країн. Спочатку він біля 50 хвилин виступав у Рожевому саду біля Білого дому, розповідаючи, чому цей день стане Днем визволення США. Запевнив: через роки американці скажуть, що він був правий.