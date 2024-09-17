Повітряний бій буде програно: експерт розкритикував озброєння українських F-16

Валерій Романенко: «Із тим озброєнням, яке наразі встановлено на українських F-16, пілотам не варто навіть вступати у повітряний бій із ворожими літаками»

Важливою є не кількість літаків, які Україна отримала від союзників, а якість їх озброєння та обладнання, яке встановлене на винищувачах. Із ракетами старої модифікації, які встановлені на українських F-16, навіть не варто вступати у повітряний бій. Про це розповів в інтерв’ю на Radio NV авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

«Зрозуміло, що шість літаків, які ми отримали на початку, вони не дадуть результатів. І кількість переросте в якість, скажімо так, не від кількості отриманих бортів, а від того, наскільки ефективне озброєння і бортові системи оборони будуть передані нам разом з літаками», – підкреслив авіаексперт.

В свою чергу він наголосив, що на наших винищувачах установлена новітня оборонна бортова система, яка є однією із останніх європейських модернізацій озброєння. А от атакувальна зброя українських F-16 дуже погана.

Наразі на винищувачах, які передали союзники, встановлені старі ракети, які мають дальність ураження 95-105 км. Спеціаліст повідомив, що з такими ракетами вступати у повітряний бій проти російських МіГ-29 навіть немає сенсу, так як наші винищувачі не зможуть дістати противника, тим більше в умовах надзвичайних швидкостей в повітрі.

Романенко акцентував увагу на тому, що українські літаки захищені від російських ракет новітньою системою оборони, але вона корисна лише як захист. Саме тому винищувачам F-16 наразі можна боротися лише з російськими ракетами та «шахедами».

Експерт також додав, що до кінця 2024 року Україна поки що більше не отримає європейських винищувачів. Натомість Європа продовжує навчати українських пілотів на своїх базах, але і навчання сильно затягується, так як на базах НАТО не вистарчає місця для українців, адже європейці готують і своїх військових.

«І коли їх (спеціально навчених пілотів) буде більше, то буде нарощуватись база повітряних сил на літаках F-16 приблизно до рівня бригади. Але це відбудеться десь влітку наступного року. Не раніше», — вважає Романенко.

Підсумовуючи, Романенко сказав, що Україні потрібно посилювати свою протиповітряну оборону, адже це є основною і пріоритетною задачею, особливо в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, зараз відомо, що в України точно є вже шість винищувачів F-16, про це повідомили офіційно у Повітряних силах України. Планується, що в скорому часі Данія передасть ще кілька літаків вслід за Нідерландами.

У серпні стало відомо, що Україна вже використовує перші передані винищувачі для боротьби проти «шахедів» та російських ракет. Також стало відомо вже про першу втрату, під час виконання завдання на F-16 трагічно загинув український пілот, сам літак також розбився.