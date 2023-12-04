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США натянули на ядерну загрозу і зайнялись проєктом «літаків Судного дня»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США натянули на ядерну загрозу і зайнялись проєктом «літаків Судного дня»
Літаки KC-46 Pegasus і E-4B Nightwatch здійснюють дозаправки в повітрі
фото: ВВС США

Компанію Boeing було виключено з конкурсу ВПС США  на «літаки Судного дня»

Сполучені Штати Америки планують створити флот «літаків Судного дня». Йдеться про модернізацію E-4B Nightwatch, термін експлуатації якого спливає у 2030 році, пише Reuters із посиланням на джерела.

США планують провести модернізацію свого флоту «літаків Судного дня», який востаннє поліпшували на початку 1970-х років. При цьому компанія Boeing була виключена із конкурсу на розробку.

Новий повітряний флот необхідний на випадок ядерної війни. Технічні характеристики літака дозволять йому перебувати у небі протягом тижня з урахуванням дозаправки у повітрі. За інформацією агентства, компанії Boeing, яка на сьогодні є виробником E-4B, не вдалося досягти угоди з ВПС США щодо прав відносно умов модернізації.

У матеріалі йдеться, що новий флот цих літаків буде одним із ключових елементів стратегії забезпечення національної безпеки США.

Контракт може дістатися компанії Sierra Nevada Corp. Американські ВПС планують укласти контракт на будівництво нових «літаків Судного дня» в 2024 році. Втім, у Пентагоні не коментують, чи отримали пропозиції від інших компаній.

На розробку літаків планують витратити $889 млн у 2024 фінансовому році. Ще близько $8,3 млрд виділять на програму до 2028 року.

На даний момент ВПС США використовують чотири літаки E-4B, побудовані в 1970-х роках, які поступово старіють і будуть виведені з експлуатації на початку 2030-х років.

Нагадаємо, американський винищувач перехопив безпілотний літальний апарат з Ірану в повітряному просторі над авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower. Зазначається, що іранський БПЛА пролетів небезпечно і непрофесійно поблизу авіаносця в Перській затоці. Центральне командування США додало, що авіаносець і кораблі, які його супроводжують, були направлені в регіон Перської затоки для забезпечення безпеки в цьому районі. 

Раніше під час тренувань літак військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки потрапив у аварію та розбився над східною частиною Середземного моря. 

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Теги: літак модель Пентагон винищувач

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