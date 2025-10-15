Головна Світ Соціум
Провідні американські ЗМІ відмовилися підписувати угоду Пентагону, що обмежує свободу преси

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Провідні американські ЗМІ відмовилися підписувати угоду Пентагону, що обмежує свободу преси
Нові правила Пентагону суттєво обмежують можливість ЗМІ інформувати громадськість про питання національної безпеки
фото з відкритих джерел

Асоціація преси Пентагону (PPA), що представляє акредитованих журналістів, закликала Міноборони переглянути політику

Американські телеканали Fox News, ABC, CBS і NBC відмовилися підписувати нову угоду Міністерства оборони США, яка регулює доступ журналістів до Пентагону. Раніше аналогічне рішення ухвалив телеканал CNN. Про це пише «Главком» із посиланням на The Washington Post.

У спільній заяві медіа підкреслили, що нові правила суттєво обмежують можливість ЗМІ інформувати громадськість про питання національної безпеки. «Ця політика є безпрецедентною та створює ризики для свободи преси. Ми продовжимо висвітлювати діяльність Збройних сил США, дотримуючись принципів незалежної журналістики», – зазначили представники каналів.

Згідно з новими вимогами, журналістам забороняється отримувати або запитувати інформацію, яку Пентагон офіційно не надає. Крім того, відомство може анулювати акредитацію тим, хто не підпише угоду. Документ набирає чинності у середу. Журналістка The Atlantic Ненсі Юсеф повідомила, що вперше з 1943 року в Пентагоні може не залишитися жодного представника великих медіа.

До бойкоту приєдналася більшість провідних національних і міжнародних видань, серед них The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Associated Press, Reuters, Bloomberg News, The Atlantic, а також консервативні медіа Newsmax, The Washington Times і The Washington Examiner. Єдиним телеканалом, який погодився підписати угоду, став One America News, відомий підтримкою руху MAGA.

Асоціація преси Пентагону (PPA), що представляє акредитованих журналістів, закликала Міноборони переглянути політику. У заяві наголошується, що відсутні правові підстави вимагати від журналістів підтвердження згоди з розмитими правилами як умови роботи. Представники організації також зауважили, що документ помилково стверджує, нібито будь-яке «несанкціоноване розкриття інформації» завжди завдає шкоди національній безпеці.

Журналісти в пресцентрі Пентагону повідомляють про напружену атмосферу напередодні набуття чинності нових правил. Репортери звільняли свої робочі місця, а телеканали забирали техніку, яку використовували протягом багатьох років. Попри це, більшість представників ЗМІ заявили, що продовжуватимуть роботу й шукатимуть нові способи отримання інформації.

«Усі розчаровані, що ситуація дійшла до цього, але налаштовані продовжувати працювати», – зазначив один із репортерів. Інший додав: «Це ускладнить нашу роботу, але всі розуміють, що проблема в небажанні керівництва Пентагону сприймати критику».

Ще один журналіст наголосив, що попри складні обставини, колеги підтримують одне одного: «Дух співпраці зберігається. Якщо хтось і вміє працювати в кризових умовах, то це саме журналісти Пентагону».

Нагадаємо, Пентагон запроваджує нові правила для журналістів. Відтепер, щоб отримати доступ до відомства, їм потрібно буде підписати згоду не публікувати несанкціоновану інформацію, навіть якщо вона не є секретною.

До слова, міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет оголосив про розпуск дорадчого комітету, який займався наданням рекомендацій щодо забезпечення добробуту військовослужбовиць. Своє рішення він обґрунтував тим, що цей орган просуває «феміністичну ідеологію, яка сіє розбрат». 

Заснований у 1951 році, цей комітет був одним із найбільш давніх консультативних органів, що діяв у військовій сфері США. Він надавав поради з широкого кола питань, пов'язаних із жінками у війську, включаючи їхній набір, утримання на службі, працевлаштування, інтеграцію, добробут та загальне ставлення.

