Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн

Трамп: Цілком можливо, що Сполучені Штати вторгнуться в Нігерію зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів

Дональд Трамп доручив Пентагону підготуватися до можливих дій, а нігерійському уряду порадив зупинити вбивства християн

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть здійснити військове вторгнення в Нігерію, якщо там не припиняться вбивства християн. За його словами, у разі ухвалення такого рішення атака буде «швидкою та жорстокою». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Truth Social.

Трамп наголосив, що якщо уряд Нігерії продовжить допускати вбивства християн, США припинять допомогу і підтримку, а також можуть вдатися до більш рішучих дій.

«Цілком можливо, що Сполучені Штати вторгнуться в цю тепер зганьблену країну зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини», – написав американський президент.

Він також повідомив, що доручив Пентагону підготуватися до можливих дій, а нігерійському уряду порадив діяти швидко. «Якщо ми почнемо атаку, вона буде швидкою, жорстокою і солодкою, так само, як терористи-бандити атакують наших дорогих християн», – додав Трамп.

Напередодні американський лідер заявив, що християнство в Нігерії перебуває під загрозою, і тому країна визнана «державою, що викликає особливу стурбованість». За його словами, у Нігерії було вбито близько 3100 християн, тож необхідно терміново вжити заходів.

За даними Європарламенту, з 2019 по 2023 роки в Нігерії загинуло майже 17 тис. християн унаслідок цілеспрямованих нападів. Лише за перші сім місяців 2025 року кількість жертв перевищила 7 тис.

Як повідомлялося, у штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей.

Місцеві чиновники та представники лікарні підтвердили теракт, що стався у Мечеті та повідомили, що подія сталась під час ранкової молитви.

Повідомляється, що віряни зібралися на ранкову молитву, у той час озброєні бандити увірвалися до мечеті у селі Унгуван Мантау та відкрили вогонь. За попередніми даними, загинуло щонайменше 27 людей.