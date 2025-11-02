Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн
Трамп: Цілком можливо, що Сполучені Штати вторгнуться в Нігерію зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп доручив Пентагону підготуватися до можливих дій, а нігерійському уряду порадив зупинити вбивства християн

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть здійснити військове вторгнення в Нігерію, якщо там не припиняться вбивства християн. За його словами, у разі ухвалення такого рішення атака буде «швидкою та жорстокою». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Truth Social.

Трамп наголосив, що якщо уряд Нігерії продовжить допускати вбивства християн, США припинять допомогу і підтримку, а також можуть вдатися до більш рішучих дій.

«Цілком можливо, що Сполучені Штати вторгнуться в цю тепер зганьблену країну зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини», – написав американський президент.

Він також повідомив, що доручив Пентагону підготуватися до можливих дій, а нігерійському уряду порадив діяти швидко. «Якщо ми почнемо атаку, вона буде швидкою, жорстокою і солодкою, так само, як терористи-бандити атакують наших дорогих християн», – додав Трамп.

Напередодні американський лідер заявив, що християнство в Нігерії перебуває під загрозою, і тому країна визнана «державою, що викликає особливу стурбованість». За його словами, у Нігерії було вбито близько 3100 християн, тож необхідно терміново вжити заходів.

За даними Європарламенту, з 2019 по 2023 роки в Нігерії загинуло майже 17 тис. християн унаслідок цілеспрямованих нападів. Лише за перші сім місяців 2025 року кількість жертв перевищила 7 тис.

Як повідомлялося, у штаті Каціна на півночі Нігерії стався жорстокий напад на мечеть, внаслідок якого загинули щонайменше 27 людей. 

Місцеві чиновники та представники лікарні підтвердили теракт, що стався у Мечеті та повідомили, що подія сталась під час ранкової молитви.

Повідомляється, що віряни зібралися на ранкову молитву, у той час озброєні бандити увірвалися до мечеті у селі Унгуван Мантау та відкрили вогонь. За попередніми даними, загинуло щонайменше 27 людей.

Теги: Нігерія напад Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ініціатива Трампа не внесла суттєвих змін у хід дискусії міністрів із «українського досьє»
ЄС не може просто «проковтнути» Будапешт
21 жовтня, 17:37
Трамп: Вони (ХАМАС – «Главком») складуть зброю, або ми їх роззброїмо
Трамп заявив, що США самі роззброїть ХАМАС, якщо ті не зроблять цього самостійно
15 жовтня, 04:58
Актор виступає проти президента США та публічно критикує його
«Він інопланетянин»: відомий американський актор різко розкритикував Трампа
21 жовтня, 09:18
Трамп: Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно
Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним
23 жовтня, 00:51
На руках потерпілого чоловіка залишилися сліди від пластиових стяжок
Киянин став жертвою розбійного нападу після онлайн-знайомства з юнаком
3 жовтня, 12:08
Трамп розкрив деталі підписання фінальної угоди щодо Гази
Трамп розкрив деталі підписання фінальної угоди щодо Гази
9 жовтня, 19:59
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв
13 жовтня, 11:43
Путін уникає прямих переговорів з Україною
Зеленський про переговори: Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись
28 жовтня, 11:01
Для Дональда Трампа немає жодних шансів отримати третій термін на посаді президента
Спікер Конгресу повідомив, чи зможе Трамп утретє стати президентом США
29 жовтня, 01:57

Політика

Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн
Трамп пригрозив військовим вторгненням у Нігерію через переслідування християн
Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир
Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир
Навіщо Путін погрожує США ядерною зброєю: версія The New York Times
Навіщо Путін погрожує США ядерною зброєю: версія The New York Times
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови
Міністри енергетики G7 пообіцяли Україні підтримку у відбудові енергосистеми
Міністри енергетики G7 пообіцяли Україні підтримку у відбудові енергосистеми
Нова лідерка опозиції Тайваню попередила про загрозу війни з Китаєм
Нова лідерка опозиції Тайваню попередила про загрозу війни з Китаєм

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua