Фрідріх Мерц: конфлікт між Зеленським і Трампом міг бути «зрежисованим»

Розмова на підвищених тонах здивувала кандидата в канцлери

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини, кандидат на посаду канцлера ФРН Фрідріх Мерц заявив, що напружена розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі могла бути заздалегідь спланованою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

«На мій погляд, це не була спонтанна реакція на слова Зеленського, а очевидна ескалація, що була спровокована. Я був здивований тоном розмови – він не приніс користі», – заявив Мерц.

На його думку, ця ситуація вписується у загальну стратегію нинішньої американської влади: «Є певна спадковість у діях США, починаючи з виступу їхньої делегації на Мюнхенській конференції з безпеки».

Раніше сам президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє природу сварки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом – проте висловив сподівання, що ця ситуація «мине». Нагадаємо, йдеться про гостру суперечку, що сталася 28 лютого під час візиту Зеленського до Вашингтону.

Щодо Мюнхенської конференції з безпеки, то вона відбулася 14-16 лютого і ознаменувалася низкою неоднозначних заяв віцепрезидента США Джей Ді Венса. Зокрема, він заявляв, що Росія та Китай не є головним загрозами, і що Європа нібито забула, що таке демократія.